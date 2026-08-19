Kültür Yolu'nda Keçeden Küpe Yapımı - Son Dakika
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Kültür Yolu'nda Keçeden Küpe Yapımı

Kültür Yolu\'nda Keçeden Küpe Yapımı
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Erzurum'da düzenlenen etkinlikte katılımcılar, keçe ile kendi küpelerini yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Keçeleme Tekniği ile Küpe Yapımı" etkinliğinde katılımcılar, keçe yünlerini iğneleme yöntemiyle şekillendirerek kendi küpelerini yaptı.

Etkinliğe katılanlar, usta öğretici Müjgan Hellaç eşliğinde önce keçe yünlerini iğne ile sıkıştırdı. Daha sonra elleriyle keçelere yuvarlak şekil veren katılımcılar, hazırladıkları parçaları küpe aparatlarıyla birleştirerek kendi takılarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından katılımcılar yaptıkları küpeleri kulaklarına takarak fotoğraf çektirdi.

"Bir çift küpe yapımı 1 saat sürüyor"

20 yıldır usta öğreticilik yapan Müjgan Hellaç, "Kültür Yolu Festivali kapsamında keçe iğneleme tekniğiyle küpe yapımı eğitimi vermekteyiz. Keçe yünü iğne ile sıkılaştırılarak daireler şeklinde oluşturuyoruz ve küpe aparatı ile küpe yapımını tamamlıyoruz. Yaklaşık bir 1 saat kadar sürüyor. Tabii öğrencilerimiz birazcık acemi oldukları için bu kadar uzun sürüyor. Daha kısa sürede de yapılabilir fakat 1 saat sürüyor. Keçe ile dekoratif ürünler, koltuk kırlenti, hayvan ve insan figürlerinden oyuncaklar, takı, giyim, eldiven, şapka, duvar panoları, hediyelik eşyalar, çanta, kuşaklar yapılabilir" diye konuştu.

"Kendi emeğimi kulaklarımda taşımak gurur verici"

Annesiyle beraber keçe küpe yapımına geldiklerini ifade eden Esila Yılmaz (13) ise, "Küpeleri ilk olarak elimizde yuvarladık, sonra iğneledik. Kendi yaptığım küpeleri takıyorum, mutluyum. Küpe yapmak benim için çok eğlenceliydi. İğne biraz elimi deldi ama problem değildi, o da işin tuzu biberi oldu. Çok eğlenceliydi, eğlendim. Kendi emeğimi kendi kulaklarımda taşımak falan benim için çok gurur verici, çok onurlandırıcı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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