Kuluncak\'ta İlk Kültür Festivali büyük coşkuyla gerçekleşti

Kuluncak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kuluncak Kültür Festivali, binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Kuluncak Belediyesi ile Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAKULDER) iş birliğinde ilçe meydanında organize edilen festivalde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar gün boyunca düzenlenen kültürel ve sosyal programlarla festival coşkusunu yaşadı.

Festivale AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Kuluncak'ta son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Hükümet konağından içme suyuna kadar her noktada hizmetin izlerini görüyoruz. İlk kez düzenlenen bu festivalin geleneksel hale gelmesini diliyorum" dedi.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Kuluncak'ın turizm potansiyeline vurgu yaparak, "İleride Kuluncak bir cazibe merkezi olacak. Adı altın harflerle anılacak. Kuluncaklı artık kendi memleketinde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de ilçelerde yatırımların devam ettiğini belirterek, Kuluncak'ın her bölgesini yakından bildiklerini söyledi. Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "1. Kuluncak Kültür Festivali; birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve kültürel mirasımızın en güzel ifadesidir. Şehirler sadece binalarla değil kültürüyle güçlenir" dedi.

Festivalin Kuluncak'ı Türkiye'ye tanıtmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Cengiz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan da ilk festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Festivalde Özlem Büyük, Ahmet Satılmış ve Gergerli Hasan sahne alırken, halk ozanları Necip Gökenç ile Zeki Şahin türküleriyle renk kattı. Programın sunuculuğunu Ali Biricik üstlendi. Etkinlikler halaylarla gece geç saatlere kadar devam etti.

Festivalin sonunda konuşan Başkan Cengiz, katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu daha başlangıç. Festivalimizi geleneksel hale getireceğiz. Gelecek yıl alanımız yetersiz kalacak" diye konuştu. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt programın güzelliği ve devamlılığının sağlanmasını temenni ettiğini belirterek, Darende de 28-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivaline katılımcıları davet etti. - MALATYA