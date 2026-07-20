Kuluncak'ta İlk Kültür Festivali büyük coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuluncak'ta İlk Kültür Festivali büyük coşkuyla gerçekleşti

Kuluncak\'ta İlk Kültür Festivali büyük coşkuyla gerçekleşti
20.07.2026 14:47  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde ilk kez düzenlenen 1. Kuluncak Kültür Festivali, binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Festivale milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Konserler, halk ozanları ve halaylarla geç saatlere kadar süren etkinlikte, festivalin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Kuluncak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kuluncak Kültür Festivali, binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Kuluncak Belediyesi ile Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAKULDER) iş birliğinde ilçe meydanında organize edilen festivalde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar gün boyunca düzenlenen kültürel ve sosyal programlarla festival coşkusunu yaşadı.

Festivale AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Kuluncak'ta son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Hükümet konağından içme suyuna kadar her noktada hizmetin izlerini görüyoruz. İlk kez düzenlenen bu festivalin geleneksel hale gelmesini diliyorum" dedi.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Kuluncak'ın turizm potansiyeline vurgu yaparak, "İleride Kuluncak bir cazibe merkezi olacak. Adı altın harflerle anılacak. Kuluncaklı artık kendi memleketinde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de ilçelerde yatırımların devam ettiğini belirterek, Kuluncak'ın her bölgesini yakından bildiklerini söyledi. Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "1. Kuluncak Kültür Festivali; birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve kültürel mirasımızın en güzel ifadesidir. Şehirler sadece binalarla değil kültürüyle güçlenir" dedi.

Festivalin Kuluncak'ı Türkiye'ye tanıtmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Cengiz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan da ilk festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Festivalde Özlem Büyük, Ahmet Satılmış ve Gergerli Hasan sahne alırken, halk ozanları Necip Gökenç ile Zeki Şahin türküleriyle renk kattı. Programın sunuculuğunu Ali Biricik üstlendi. Etkinlikler halaylarla gece geç saatlere kadar devam etti.

Festivalin sonunda konuşan Başkan Cengiz, katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu daha başlangıç. Festivalimizi geleneksel hale getireceğiz. Gelecek yıl alanımız yetersiz kalacak" diye konuştu. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt programın güzelliği ve devamlılığının sağlanmasını temenni ettiğini belirterek, Darende de 28-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivaline katılımcıları davet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Etkinlik, Kuluncak, Malatya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuluncak'ta İlk Kültür Festivali büyük coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:18:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kuluncak'ta İlk Kültür Festivali büyük coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.