Kumralı Dede İçin Hayır Programı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, bölgenin manevi değerlerinden olan Kumralı Dede için anma hayrı düzenlendi. Bostanyeri Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının izlerinin silinmesi ve afetlerin bir daha yaşanmaması için dualar edildi.

Buldan'ın manevi dünyasında önemli bir yer tutan Kumralı Dede Türbesi'nde düzenlenen hayır programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda, misafirlere geleneksel hayır yemeği ikramında bulunuldu. Bostanyeri Mahallesi'nde geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen ve büyük bir ormanlık alanın zarar gördüğü yangın felaketini hatırlatan Bostanyeri Mahalle Muhtarı Murat Sert, bu yılki hayrın çok daha anlamlı olduğunu belirtti.

Yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını dileyen Muhtar Murat Sert, "Bugün gerçekleştirdiğimiz hayırda ellerimizi semaya açarak, bizleri ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza etmesi için Yüce Allah'a niyazda bulunduk. Geçtiğimiz yıl ciğerlerimiz yanmıştı, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hayrımıza katılarak dualarımıza ortak olan, uzaktan yakından gelip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Allah yapılan hayırları kabul etsin, tekrarına kavuşturmayı nasip etsin" dedi.

Türbe ziyaretinde bulunan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar ederek programdan ayrıldı. - DENİZLİ