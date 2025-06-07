Kurban Bayramında Trabzon'da tarihi yerlere yoğun ilgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurban Bayramında Trabzon'da tarihi yerlere yoğun ilgi

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07.06.2025 09:34  Güncelleme: 09:42
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Kurban Bayramında Trabzon\'da tarihi yerlere yoğun ilgi
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Kurban Bayramında Trabzon'da tarihi yerlere yoğun ilgi Ayasofya Camisi ve Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor Ayasofya Camisi ve Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kurban Bayramında Trabzon'da tarihi yerlere yoğun ilgi

Ayasofya Camisi ve Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor

TRABZON - Ayasofya Camisi ve Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor.

15-17 Eylül 1924 tarihleri arasında Trabzon'a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu Mahallesi'nde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek Mustafa Kemal Atatürk'e 'temlik' edilen köşkün tapusu ve anahtarı, Trabzon'da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk'e teslim edildi. Trabzon'u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini de burada hazırladı. Atatürk'ün tüm varlığını Türk halkına bıraktığını yazdığı vasiyeti yazdığı 133 yıllık köşkün Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandı. Restorasyon çalışmaları nedeniyle 23 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılan Atatürk Köşkü, Cumhuriyetin 100. yılında tekrar ziyaretçilere açılmıştı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü.

Bayram nedeniyle Çorum'dan gelen Günseri Sapankaya, köşke hayran kaldığını belirterek "Hayran kaldım diyebilirim. Yıllar öncesinden bu kadar güzel diyazn edilmiş el emeğiyle hazırlanmış böyle bir köşk görmemiştim. Onun anılarını burada yaşadığını bilmek te bize çok güzel geldi. Bayram dolayısıyla hem aile ziyareti hem de tatilimizi değerlendirelim istedik." dedi.

Ziyaretçilerden Aşur Sapankaya ise "Bayram dolayısıyla ailece geldik. Trabzon çok güzel. Atatürk Köşküne ilk kez geldik. Mükemmel bir yer çok güzel bakım yapılmış. Burası tarihi yerimiz, mirasımız" diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Yurdun çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra Arap turistlerin de ilgi gösterdiği Ayasofya Camii 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılmıştı.

Ziyaretçilerden Kezban Ünver, Kurban Bayram dolayısıyla gezmeye geldiğini belirtirken Erzurum'dan gelen Musa Turan ise" Daha önce gelmiştim şimdi bayram dolayısıyla ailemle geldim. Trabzon güzel beğendik, tarihi yerleri geziyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurban Bayramında Trabzon'da tarihi yerlere yoğun ilgi - Son Dakika

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