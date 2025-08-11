Kurtuba Camisi-Katedrali'nde Yangın: Restorasyon Maliyeti 1 Milyon Euro

İspanya'nın en turistik yerlerinden biri olan tarihi Kurtuba Camisi-Katedrali'nde 8 Ağustos'ta çıkan yangının maliyetinin 1 milyon avroyu bulacağı açıklandı.

Endülüs özerk yönetim hükümeti, yangından etkilenen Kurtuba Camisi-Katedrali bölgesi için acil müdahale planını kabul etti.

Buna göre tarihi yapının restorasyon projesinin maliyetinin yaklaşık bir milyon avro olacağı bildirildi.

Yangında, Kurtuba Camisi-Katedrali'nin doğusundaki 16. ve 17. yüzyıllardan kalma iki şapel hasar görmüştü.

Kurtuba Camisi-Katedrali'nin "güvenli ve mükemmel durumda olduğunu" söyleyen Endülüs özerk yönetim hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Patricia del Pozo, 13 bin metrekarelik bir alanı kaplayan tarihi yapının sadece 50-60 metrekarelik bir alanının etkilendiğini ifade etti.

Diğer yandan yapıyı ziyaret eden UNESCO İspanya yetkilileri, benzer bir yangının tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirlerin güçlendirilmesinde ihtiyaç duyulabilecek restorasyon çalışmalarına teknik destek verebileceklerini açıkladı.

Kurtuba Camisi-Katedrali'ne, Paris'te 15 Nisan 2019'da büyük bir yangında zarar gören ve 5 yıllık restorasyonun ardından tekrar açılan Notre Dame Katedrali'nde olduğu gibi buharlaştırılmış su gibi yeni yangın söndürme önlemlerinin kullanılması öngörülüyor.

Kurtuba Camisi-Katedrali

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülmüştü.

Zaman içinde tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapılmıştı.

UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren ve Kurtuba Camisi-Katedrali olarak adlandırılan bu önemli eser, bir yandan anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.

Yangın alanı dışında ziyarete açılan Kurtuba Camisi-Katedrali'ni her yıl 2 milyondan fazla kişi ziyaret ederken, geçen yıl 22,4 milyon avroluk rekor gelir açıklanmıştı.