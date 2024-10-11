Kurtuluş Camii'nin Son Kilit Taşı Yerine Yerleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurtuluş Camii'nin Son Kilit Taşı Yerine Yerleştirildi

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Gaziantep'teki Kurtuluş Camii'nin restorasyonunda son kilit taşı yerleştirildi, ibadete açılması bekleniyor.

11.10.2024 13:39
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Depremde hasar alan Kurtuluş Camii'nin son kilit taşı bugün yerine yerleştirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 Şubat depreminde ağır hasar gören Kurtuluş Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Caminin son kilit taşı bugün yerine yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, caminin son kilit taşı bugün yerine yerleştirildi. Kurtuluş Camii, 6 Şubat'taki büyük depremde ciddi şekilde zarar görmüş, bunun üzerine başlatılan onarım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirilmişti. Restorasyonun son aşaması olan kilit taşının yerleştirilmesiyle birlikte cami, ibadete ve ziyarete yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Kurtuluş Camii'nin, 2025 yılının ilk aylarında yeniden ibadete açılacağı öğrenildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Dilsizoğlu, "6 Şubat 2023 sahili depremlerde ağır hasar alan Kurtuluş Camisi'nin bugün kubbedeki son taşını yerleştireceğiz. Depremde iki minaresi ve kubbesi yıkılan caminin restorasyonunda fiziki olarak yüzde 70 seviyesine geldik. İnşallah bu hızla devam edersek 2025 yılı içerisinde restorasyonu tamamlayacağız. İnşaat sürecine ilgili proje aşamalarımız burada bitti" dedi.

Restorasyonla ilgili bilgi veren Dilsizoğlu, "Duvarlarda jeoradar taramalarımız yapıldı. Enjeksiyon imaratları büyük ölçüde tamamlandı. Artık inşaatın, kaba inşaat dediğimiz kısımlar bitmeye geldi. 2025 yılı içinde de inşallah inşaatın ahşap doğramalar, ince kısımlar, ince işlediğimiz kısımlar bittiğinde ibaret açacağız. Tam net tarih veremiyorum. 2025 yılı içerisinde herhangi bir aksi bir durum olmazsa tamamlanmış olur. Şu anki ekip en az 50 kişilik bir ekip her gün çalışıyor burada. Depremden bu yana çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dilsizoğlu, "Burada caminin içerisinde başta enjeksiyon uygulaması yapıldı. Duvarların güçlendirilmesi sağlandı. Çelik gergi sistemler falan zaten görürsünüz burada. Gergi sistemleriyle güçlendirmeler yapılmış oldu. Kubbede şimdi taş imalatı bitti. Taş imalatı bittikten sonra bazaltma eşlerle kubbenin etrafı sarılacak. Onun üzerine tekrar eski imalata uygun, orijinaline uygun tekrar kurşun yapılacak. Biz şu anki yapmış olduğumuz çalışmaları deprem yönetimine göre D2 seviyesinde gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi yani caminin bu zaman kadar yapmış olduğumuz güçlendirmelerde böyle büyük bir afeti bir daha yaşamayız ama afette en az hasarla atlatacak şekilde bu tasarımı yapmış olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurtuluş Camii'nin Son Kilit Taşı Yerine Yerleştirildi - Son Dakika

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