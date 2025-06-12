Kurtuluş Savaşı Ruhu Yürüyüşle Yaşatıldı

Kurtuluş Savaşı ruhu 95 kilometrelik yürüyüşle yaşatıldı

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nda 4 gün süren "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Türk Ocağı önünde 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 104. yıl dönümü kutlamalarının ardından başlayan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Kastamonu'da il merkezinde sona erdi. 4 gün boyunca zorlu yollardan geçerek 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu arasındaki İstiklal Yolu'nda yürüyen katılımcılar, Vali Meftun Dallı, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, ilçe kaymakamları ile vatandaşlar tarafından il merkezindeki Kışla Parkı girişinde karşılandı.

Burada yürüyüşe katılanlara Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Düzenlenen apanış töreninde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 savaş uçaklarınca selamlama geçişi yapıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, "Burada tarihimizin en anlamlı yürüyüşlerinden birini tamamlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, sadece bir hatıra değil; bir milletin onuru, kararlılığı ve vatan aşkının adımlara dökülmüş halidir. Bu yürüyüş, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun şahdamarı olan İnebolu-Kastamonu hattında, cephanelerin yağmur çamur demeden, kağnılarla cepheye taşındığı o destansı yolculuğun izinde atılmıştır. ve her adımda bizlere, bu milletin nasıl yeniden ayağa kalktığını, nasıl dirildiğini, nasıl küllerinden doğduğunu hatırlatmıştır. Kastamonu, bu vatanın bağımsızlığı için varını yoğunu ortaya koymuş, tarihe altın harflerle yazılmış bir şehir olmuştur" dedi.