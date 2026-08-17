Milli Mücadele Portreleri Basın Müzesi'nde - Son Dakika
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Milli Mücadele Portreleri Basın Müzesi'nde

Milli Mücadele Portreleri Basın Müzesi\'nde
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Ressam Yüksel Akman'ın, Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını konu alan 200 eserlik sergisi Basın Müzesi'nde ziyarete açıldı. 4 Eylül'e kadar görülebilecek sergide her portrenin altında kahramanların biyografileri yer alıyor.

Ressam Yüksel Akman'ın Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının portrelerinden oluşan sergisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tam adı "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin kahramanlarıyla Kurtuluşa Doğru" olan sergide, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'de öne çıkan komutanlar ile kadın, erkek ve çocuk kahramanların portrelerinden oluşan yaklaşık 200 eser yer aldı.

Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırladığı sergide yer alan her resmin altında bulunan kısa biyografi yazılarıyla ziyaretçiler kahramanın kim olduğu, hangi bölgede bulunduğu ve yaptığı önemli işler hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Yüksel Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Milli Mücadele'nin öne çıkan isimlerini ele aldığını belirterek, "Tabii binlerce kahramanlarımız var. Zaman ve alan yetmediği için önde gelenleri biyografileriyle beraber resmettim. Bu eserleri 4-4,5 ay gibi bir süre içerisinde, siyah-beyaz olarak çalıştım." dedi.

Akman, eserleri gören ziyaretçilerin tepkilerine ilişkin ise "O dönemin kahramanlarını görünce mücadelenin nasıl verildiğini daha iyi anlıyorlar. Çoğu şehit olmuş. Çok duygulananlar oldu. Çok memnun oldular. Tekrar geleceklerini söylediler ve böyle bir sergi açtığım için teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 yıldır sanatla uğraştığını belirten Akman, "Sanat hayatıma 1975 yılında başladım. Rahmetli Ali Recan'ın yanında, 1975-1980 yıllarında çizgi roman çalışmaları yaptım. 1980-1983 yıllarında Tercüman gazetesinde grafiker ressam olarak görev aldım. 1983'ten sonra Cağaloğlu'nda atölyemi açtım. O günden bugüne çocuklara hikaye, masal, boyama ve ders kitapları yazıp çiziyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 65 yayıneviyle çalıştığını aktaran Akman, "Üzerinde imzam olan 4 bin çeşit çocuk kitabım var. Bazılarını kendim yazdım, bazılarını da farklı yazarların kitaplarını resimledim. 2000'den sonra internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kitap satışları azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin yan salonunda nostaljik siyah-beyaz çalışmalarının yer aldığını belirten Akman, "Burada İstanbul gravürleri, eski çizgi roman kahramanları, Yeşilçam sanatçıları ve klasik otomobiller var." bilgisini verdi.

Sergi, 4 Eylül'e kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Milli Mücadele Portreleri Basın Müzesi'nde - Son Dakika

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