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ŞANLIURFA - Kurumuş ağaçlar Harranlı kızların elinden oyuncağa dönüşüyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kurumuş ağaçlar Harranlı kızların elinden oyuncağa dönüşüyor

21.02.2022 11:00

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında kurumuş ağaçlar ve atık odunlar, çocuklar için oyuncak, okullar için dolaba dönüşüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında kurumuş ağaçlar ve atık odunlar, çocuklar için oyuncak, okullar için dolaba dönüşüyor.

Halk Eğitimi Merkezi bir süre önce Kadın Destek Merkezi'nde ahşap oymacılığı kursu düzenledi. Genç kızlar aldıkları eğitimin ardından Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede kurumuş ağaçlar ve atık odunları değerlendirerek oyuncak ve dolap yapmaya başladı. Herhangi bir kimyasal, boya veya vernik kullanmadan üretilen oyuncaklar, öğrencilere hediye ediliyor.

Halk Eğitim Müdürü Halil Aslıhan, AA muhabirine, hayat boyu öğrenme sloganıyla vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslar düzenlendiklerini söyledi.

Kurslarda vatandaşların eğitimi yanında sosyalleşmeye de önem verdiklerini belirten Aslıhan, şöyle konuştu:

"Harran Halk Eğitim Merkezi olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün kurs modülünü uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslar düzenliyoruz. Okuma-yazma, mesleki ve teknik kurslar olmak üzere çeşitli alanlarda kurslar düzenliyoruz. Bunun yanında sosyal projelerimize destek vererek, onlara yönelik eğitimler de veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında bizler de ilçe genelinde kurumuş ağaçları ve atık odunları değerlendirmek için çalışma yaptık. Kamu kurumlarının bahçelerinde ve ilçede yaşlanmış veya kurumuş ağaçlar olduğunu gördük. Kadın Destek Merkezindeki ahşap atölyesinde kadın kursiyerlerimiz bu kurumuş ağaçları değerlendirerek oyuncak ve dolaba dönüştürüyor. Yapılan ürünler, öğrencilere hediye ediliyor. Bunun yanında dolaplar da okulların kütüphanelerine ve kamu kurumlarına gönderiliyor."

Ürünlerimiz tamamen doğal, kimyasal madde taşımıyor

Ahşap kursunda usta öğreticilik yapan Zeynep Yıldız da düzenlenen kursta hem güzel vakit geçirdiklerini hem de üretime katkıda bulunduklarını söyledi.

Kursa kızların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Atölyemizde çok güzel ürünler yapıyoruz. Kursumuzda el işi ürünler yapmanın yanında sosyalleşme fırsatı da buluyoruz. Kaymakamlığımız ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla kurumuş veya yaşlanmış ağaçları değerlendirmek için bize getiriyorlar. Bizler de burada onları işleyerek çeşitli ürünlere dönüştürüyoruz. Atıklardan ve kurumuş ağaçlardan çocukları için ahşap oyuncak araba, tavşan, kaplumbağa gibi oyuncaklar yapıyoruz. Tasarımları da bize ait. Bu ürünleri çocuklara hediye ediyoruz. Ürünlerimiz doğal ürünler, vernik veya kimyasal herhangi bir madde kullanılmıyor. Sadece ürünlerimizi zımparalıyoruz. Yani çocuklar oynadıklarında herhangi bir tehlikesi olmuyor. Bazen gelen özel siparişler oluyor onları da değerlendiriyoruz. Dolaplar yapıyoruz bunlarda da kamu kurumlarında değerlendiriliyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden 15 yaşındaki Fatmagül Kayalı da kadın destek merkezinde yaklaşık bir yıldır atölyede çalıştığını ifade etti.

Aldığı eğitimin ardından çeşitli ürünler yapmayı öğrendiğini dile getiren Kayalı "Ablalarımızdan öğrendiğimiz şeylerle çeşitli ürünler yapmayı öğrendim. Gelen malzemeleri çocukların yaşlarına ve gelişimine göre oyuncaklara dönüştürüyoruz. Oyuncaklarımızın çocukların gelişimine çok katkısı oluyor. Yaptığımız ürünler çocuklar için tamamen zararsız. Herhangi bir boya ve katkı malzemesi yok. Çocuklar güvenle oynayabiliyor. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Kurumuş ağaçlar Harranlı kızların elinden oyuncağa dönüşüyor
ŞANLIURFA - Kurumuş ağaçlar Harranlı kızların elinden oyuncağa dönüşüyor
ŞANLIURFA - Kurumuş ağaçlar Harranlı kızların elinden oyuncağa dönüşüyor

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Şanlıurfa, Hisarcık, Kimyasal, Harran, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Kurumuş ağaçlar Harranlı kızların elinden oyuncağa dönüşüyor - Son Dakika


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