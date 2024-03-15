Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı Kuş uçuşu dizisi final sezonuyla ekrana gelecek. Yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin yaptığı, senarist koltuğunda Meriç Acemi'nin oturduğu Kuş Uçuşu, 3. ve final sezonuyla 11 Nisan'da Netflix ekranlarına gelecek. Dizinin merakla beklenen final sezonundan ilk klip de yayınlandı.
Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine kuş uçusu gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilmek için her yolu dener.
Her sezonu 8 bölüm olan Kuş Uçuşu, ilk olarak 3 Haziran 2022'de yayınlanmıştı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir programla, Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde tanıtıldı. Antolojide 100'ün üzerinde Afşinli şair ve ozanın şiirleri ve özgeçmişleri yer alıyor.
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel bir programla Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe ailesi, arkadaşları, ünlü isimler, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu. Etkinliklerde Yusuf Duru halk hikayeleri anlatırken, Abdurrahman Önül ise sevilen eserlerini seslendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Sanatçıları Derneği ve Avrasya Aşıklar Derneği'nin katkılarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 'Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni' düzenlendi. Törende, sanat ve sanatçıların toplumdaki önemi vurgulandı ve ödüller sahiplerine takdim edildi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özener, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı söyledi. Sivil ve askeri erkanın katıldığı törende, Vali Yavuz Selim Köşger, Başkan Zeydan Karalar ve Tümgeneral Mehmet Özener anıta çelenk koydu.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Sanjiang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Bajiang kasabasının Buyang köyünde çay kültürünü tanıtan iki günlük bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, yerel çay endüstrisinin gelişimi teşvik edildi, bahar çayı toplama töreni yapıldı, çay sanatı sergilendi, sözleşmeler imzalandı ve teknik alışveriş gerçekleştirildi.
Nilüfer Belediyesi'nin Görükle'de inşa ettiği Koza Kütüphane, modern yapısı ve geniş kitap varlığı ile hizmete açıldı. Kütüphane, bilgiye erişmek, kültürel faaliyetlerde bulunmak ve sosyalleşmek isteyenleri ağırlayacak.
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, BAÜN Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği'nde duvar resimleme çalışması gerçekleştirdi. Çocukların hastane korkusunu yenmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışma, çizgi film karakterleri ve doğa temalı görsellerle beğeni topladı. Proje sonrasında akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgesi verildi.
Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 'Konumuz Aile' söyleşisinde neyzen Hakan Mengüç, vatandaşlarla bir araya geldi ve gönüllere dokundu. Mengüç, ney üfleyerek dinleyenlere etkileyici bir performans sergiledi.
Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan Tac-ı Saadet Sergisi, Bursa Mevlevihanesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, tarihi sarıkların yanı sıra hat, minyatür ve tezhip sanatına ait nadide eserler de sergileniyor. Sergi, ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?