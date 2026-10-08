Kütahya'da 40 yıllık örgü deneyimini yeni tasarımlara taşıyan Helvacıoğlu stant açtı - Son Dakika
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Kütahya'da 40 yıllık örgü deneyimini yeni tasarımlara taşıyan Helvacıoğlu stant açtı

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Kütahya\'da 40 yıllık örgü deneyimini yeni tasarımlara taşıyan Helvacıoğlu stant açtı
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Kütahya'da 40 yıldır örgüyle ilgilenen Ayfer Helvacıoğlu, deneyimini bandana ve kolye gibi yeni tasarımlara taşıyor. Stant açan Helvacıoğlu, örgünün ritmik hareketlerinin stresi azalttığını ve zihni aktif tuttuğunu, Alzheimer'ın önüne geçeceğini düşündüğünü söylüyor.

Kütahya'da yaşayan Ayfer Helvacıoğlu 40 yıllık örgü tutkusunu yeni tasarımlara aktararak el emeği ürünler ortaya çıkarıyor. Örgüyü yalnızca boş zamanlarını değerlendirmek için yapılan bir uğraş olarak görmeyen Helvacıoğlu, üretmenin kendisine mutluluk verdiğini belirterek farklı ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Örgü örmenin ritmik hareketlerinin stresin azalmasına yardımcı olduğunu ve zihni aktif tuttuğunu düşündüğünü ifade eden Helvacıoğlu, örgü sırasında yapılan sayısal hesaplamaların da zihinsel faaliyet açısından önemli olduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, "Örgü örmek, ritmik hareketleri sayesinde stresi azaltır, beyni zinde tutar. Alzheimer'ın önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü sayısal işlemler yapıyoruz. Örgü örmek bir zevktir. Ben zevk alarak yapıyorum. Üretmeyi seviyorum" dedi.

40 yıllık deneyim, yeni bir başlangıçla yeniden şekilleniyor

Örgüyle yaklaşık 40 yıl önce tanıştığını anlatan Helvacıoğlu, son dönemde ürünlerini sergilemek ve daha fazla kişiye ulaştırmak amacıyla stant açmaya başladığını söyledi. Stant çalışmalarına yeni başlamasına rağmen kısa sürede farklı ürünler üretmeye yöneldiğini belirten Helvacıoğlu, yıllardır edindiği örgü deneyimini yeni fikirlerle birleştirdiğini ifade etti.

Helvacıoğlu, "Yeni başladım. Bu stantta yeni başladım. Ama 40 yıl öncesine dayanan bir geçmişim var. Yeni başlamama rağmen hızla bir şeyler üretmeye çalışıyorum" diye konuştu. Üretim sürecinde hazır modelleri uygulamanın yanı sıra kendi fikirlerini de hayata geçirdiğini belirten Ayfer Helvacıoğlu, özellikle günlük kullanıma yönelik ürünlerin yanında özel günlerde kullanılabilecek tasarımlar geliştirdiğini söyledi.

Bandanalardan düğünlere özel tasarımlara

Helvacıoğlu'nun çalışmalarında bandanalar önemli bir yer tutuyor. Günlük kullanım için örülen bandanaların yanı sıra düğünlerde kullanılmak üzere kumaştan hazırlanan farklı bandana modelleri de üreten Helvacıoğlu, bu ürünleri kendi fikirleri doğrultusunda tasarladığını ifade etti.

Helvacıoğlu, "Günlük örülen bandanaların yanında düğünler için yapılan kumaştan bandanalar yapmaya başladım. Bunlar benim kendi ürettiğim, kendi bulduğum şeyler. Bunların devamını getirmek istiyorum. Daha değişik şeyler bulmak istiyorum" dedi. Yeni ürünler ortaya çıkarmaya devam etmek istediğini belirten Helvacıoğlu, yalnızca örgüyle sınırlı kalmadan farklı malzemeleri kullanarak üretim yelpazesini genişletmeyi amaçladığını dile getirdi.

Kumaşları ve boncukları da değerlendiriyor

Elindeki malzemeleri değerlendirmek için farklı yöntemler geliştiren Ayfer Helvacıoğlu, kumaş parçalarını da yeni ürünlere dönüştürüyor. Kumaşların kenarlarına boncuklar ekleyerek kolye ve aksesuarlar hazırlayan Helvacıoğlu, örgü ve boncukları bir araya getirerek farklı tasarımlar oluşturuyor.

Örgü kolyeler de hazırladığını anlatan Helvacıoğlu, bandanaları da yalnızca başa takılan bir aksesuar olarak değerlendirmediğini, farklı kullanım biçimleri geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Helvacıoğlu, "Kumaşları değerlendirip kenarlarına boncuk ekleyerek kolye yapıyorum. Ayrıca kolye örüyorum, boncukluyorum. Bandanaları da kolye, fular biçiminde kullanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Üretim alanını daha da genişletmek istediğini belirten Ayfer Helvacıoğlu, ilerleyen süreçte örgünün yanı sıra farklı alanlarda da yeni ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Helvacıoğlu, "Sırf örgü üzerine değil, diğer şeyler üzerinde de bir şeyler üretmek istiyorum. Yelpazemi çoğaltmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum" dedi.

El emeği üretimin insanlara her yaşta yeni bir uğraş ve motivasyon sağlayabileceğini ifade eden Helvacıoğlu, kendi çalışmalarının da bunun bir örneği olduğunu dile getirdi.

"Her yaşta bir şeyler üretilebilir"

Üretmenin yaşla sınırlı olmadığını vurgulayan Ayfer Helvacıoğlu, kendisinin de yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Helvacıoğlu, "Her yaşta bir şeyler üretilebilir. Bunu görüyoruz şu anda. Büyük bir azimle çalışmaya devam ediyorum" diyerek üretmeye ve yeni tasarımlar geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıllık örgü deneyimini yeni fikirlerle birleştiren Helvacıoğlu, günlük kullanım ürünlerinden özel günlerde kullanılabilecek aksesuarlara kadar farklı çalışmalarını stantta sergileyerek el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKütahyaYaşamSon Dakika

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