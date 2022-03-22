Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi - Son Dakika
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Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi

22.03.2022 23:58
Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) "Seyir Defteri" dergisince, "Kütahya'nın Yaşayan Sanatkarları" temalı özel sayısı nedeniyle 66 sanatçıya teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) "Seyir Defteri" dergisince, "Kütahya'nın Yaşayan Sanatkarları" temalı özel sayısı nedeniyle 66 sanatçıya teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, DPÜ'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın bir sanat ve sanatkar şehri olduğunu söyledi.

Kütahya'nın bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu şehirde olmak, bu şehrin bir parçası olabilmek, benim için büyük onur verici. İyi ki bu şehirdeyim diye düşündüğüm birçok an var. Sanatçılarımızdan öğrendiğimiz kelimeleri replik ediyoruz. Çiniden bahsederken 'renklerin notası' diye sanatçılarımızın cümlelerini kullanıyoruz. Kütahya'yı tanımlarken Ahmet Yakupoğlu'nun resimlerindeki anılarını anlatıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da Kütahya'nın Bakanlık için önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Belviranlı, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak sadece müzik ve sahne sanatları değil, onun yanında hat, tezhip, ebru gibi diğer sanatlara da her türlü desteği vereceğiz." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise sanata ve sanatçıya değer vermeyi insani bir görev olarak gördüklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarının konser verdiği etkinlik, UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü çini ustalarının da olduğu sanatçılara plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi
Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi
Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi
Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi

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Dumlupınar, Kütahya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 66 sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi veridi - Son Dakika


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