Kütahya\'da Çini Kaplı Ev İlgi Çekiyor

Kütahya'nın Fatih Mahallesi Gül Sokak'ta yaşayan emekli ambulans şoförü Mehmet Erol, iki katlı evinin dış cephesini Kütahya'ya özgü çini tabaklarla kaplayarak dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

Yaklaşık bir yıldır çini tabak satın alarak evinin dış cephesini süsleyen 75 yaşındaki Mehmet Erol, bugüne kadar yaklaşık 50 bin TL değerinde çini kullandığını söyledi. Çini tabaklarla kaplanan ev, farklı görünümüyle mahalleden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Evin önünde duran vatandaşlar, yapıyı yakından inceleyip hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Çalışmasının amacının Kütahya'nın simgesi olan çini sanatına dikkat çekmek olduğunu belirten Mehmet Erol, bu yolla hem kentin tanıtımına hem de çini üreticilerine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Erol, evinin dış cephesini çinilerle kaplama çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, kullandığı çinilerin toplam değerinin yaklaşık 50 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

Çinilerle donatılan iki katlı ev, Fatih Mahallesi'nin en dikkat çeken yapılarından biri haline gelirken, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. - KÜTAHYA