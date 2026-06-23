Kütahya'da Çini Sanatı Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Çini Sanatı Buluşması

Kütahya\'da Çini Sanatı Buluşması
23.06.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Işın, çini sanatçılarıyla bir araya gelerek sektörün durumu ve önemi hakkında konuştu.

Kütahya Valisi Musa Işın, şehrin kültürel mirasının en önemli unsurlarından biri olan çini sanatına emek veren sanatçılarla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Kütahya'da faaliyet gösteren çini sanatçıları, sektör temsilcileri ve davetlilerin katıldığı programda, çini sanatının gelişimi ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sanatçılar görüş ve taleplerini Vali Işın'a iletme fırsatı buldu.

Programda konuşan Vali Musa Işın, sanatın herkese nasip olmayan özel bir yetenek olduğunu belirterek, çini sanatçılarının Kütahya için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kütahya çinisinin şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Işın, "Çini sanatı Kütahya'nın kimliğini oluşturan en önemli değerlerden biridir. Kütahya denildiğinde insanların aklına çini ve seramik gelmektedir. Bu sanat sayesinde şehrimizin adı ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde bilinmektedir" dedi.

Kütahya'da icra edilen çini sanatının başka şehirlerde benzerine rastlanmayan özel bir değer taşıdığına dikkat çeken Işın, sanatçıların kentin tanıtım yüzü olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Çini sanatının yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Işın, sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin Kütahya'nın tarihini ve kültürel mirasını yaşatan önemli değerler olduğunu söyledi. Sanatkar olmanın ayrı bir meziyet olduğunu kaydeden Işın, çini sanatına emek veren tüm sanatçılara teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, sanatçıların görüş ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kütahya, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da Çini Sanatı Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası
Zonguldak’ta sağlık memuru evinde ölü bulundu Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü Gezep’ten sonra bir isim daha veda etti Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

09:44
Norveç’ten Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
09:10
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye’de yakalandı
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:50
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 10:00:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Kütahya'da Çini Sanatı Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.