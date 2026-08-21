Kütahya’da halk eğlencesi ve penaltı heyecanı - Son Dakika
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Kütahya’da halk eğlencesi ve penaltı heyecanı

Kütahya’da halk eğlencesi ve penaltı heyecanı
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Kütahya Belediyesi ile Mavi Şimşek Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Biz Bize Halk Eğlence Etkinlikleri ve Penaltı Turnuvası, Okmeydanı Mahallesi’nde vatandaşları bir araya getirdi.

Kütahya Belediyesi ile Mavi Şimşek Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Biz Bize Halk Eğlence Etkinlikleri ve Penaltı Turnuvası, Okmeydanı Mahallesi'nde vatandaşları bir araya getirdi.

Şehit Selman Çelik İlköğretim Okulu yanında gerçekleştirilen programda çocuk eğlenceleri, halk oyunları gösterileri, müzik ve çeşitli ikramlarla mahallede renkli ve keyifli anlar yaşandı. Çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerle doyasıya eğlenirken, aileleri de programa eşlik etti.

Mahalle kültürünü yaşatmak ve komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin ilgi gören bölümlerinden biri de penaltı turnuvası oldu. Farklı yaş gruplarından çocukların mücadele ettiği turnuva, vatandaşların tezahüratlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya Belediyesinin, kent genelinde farklı mahallelerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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