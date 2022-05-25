Türk Mutfağı Haftası'nda "cimcik aşı" ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Mutfağı Haftası'nda "cimcik aşı" ikram edildi

25.05.2022 14:23

Kütahya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöreye özgü "cimcik aşı" hazırlanarak ikram edildi.

Kütahya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöreye özgü "cimcik aşı" hazırlanarak ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasınca (KÜTSO) Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel lezzetlerinden cimcik aşı tanıtıldı.

Katılımcılar, mantı gibi hazırlanarak pişirilen ve adını şeklinden alan yemeğin tadına baktı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gastronomi anlamında da bir hazine olduğunu söyledi.

Bu hazinenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kütahya'mızın yöresel lezzetlerini Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla tanıma ve tanıtma imkanı buluyoruz. İlimizin önemli yemeklerinden olan cimcik aşını Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyeti ile tanıtıyoruz. Umarım bu lezzetlerimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz ve gelecek nesillere aktarırız. Tadına baktık, çok lezzetli olduğuna şahit olduk. Herkese de tavsiye ediyoruz."

KÜTSO Başkan Yardımcısı Hasan Öncel ise hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kentteki tüm kurumların iş birliği yaptığını vurguladı.

Öncel, "Biz de oda olarak Kütahya'mızın cimcik aşını tanıtalım istedik. Etkinliğin Kütahya'nın ve Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkısı olacağına inanıyoruz." dedi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde, Yiyecek İçecek Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan yöreye özgü lezzetler "labada dolması", "küp eti", "tosunum böreği" ile "sıkıcık çorbası" ikramında bulundu.

Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası'nda cimcik aşı ikram edildi

YORUMLAR
500
'Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi 'Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi 'Türk Mutfağı Haftası'nda Bursa'ya özgü tahinli pide ikramı 'Türk Mutfağı Haftası'nda Bursa'ya özgü tahinli pide ikramı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Mutfağı Haftası'nda 'cimcik aşı' ikram edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:19:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası'nda "cimcik aşı" ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement