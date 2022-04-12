Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu

12.04.2022 11:19

Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursuKÜTAHYA Kütahya'da sanatçı Şaziye İlgün'ün, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerine yönelik düzenlediği 'Biz bebek yapımı kursu' ilgi görüyor.

Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu

KÜTAHYA Kütahya'da sanatçı Şaziye İlgün'ün, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerine yönelik düzenlediği 'Biz bebek yapımı kursu' ilgi görüyor.

Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün, kursa bayan öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilerin katıldığını ifade etti. Geleneksel kıyafetlerle süslenen bebeklerin büyük rağbet gördüğünü belirten İlgün, "Burada Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile misafir öğrencilere bebek yapımı kursu veriyorum. Erkek ve bayan öğrencilere geleneksel sanatımızı öğretiyorum. Başta Endonazyalı, Somalili, Afganistanlı ve Senegalli kursiyer öğrencilerimizin geleneksel sanatımıza düşkünlüğü bizleri sevindiriyor. Kursiyerlerimizin el becerileri çok iyi. Kendilerine bir kez gösterip tarif etmem yeterli oluyor. Kursiyerler burada maskot şeklinde bebekler yaptırıyorum. Kursta bayan erkek ayrımı yapmıyorum. Bez bebek yapımı kursuna özellikle erkek öğrenciler daha çok ilgi gösteriyor. Bebeklerin üzerine el emeği göz nuru olan başta bindallı ve tefe başı gibi yöresel kadın kıyafetlerinin minyatürünü işliyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde inşallah birer kültür elçimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Bebek yapım kursunun gruplar halinde devam edeceğini belirten İlgün, kursta yapılan eserlerin sanatseverlerin de beğenisine sunulacağını kaydetti.

'Bez bebek yapım kursuna katılan TÖMER öğrencileri, kendilerine sanatını öğreten Şaziye İlgün'e teşekkür ederek, kursu başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini anlattılar.

Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu
Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu
Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu

YORUMLAR
500
Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma, Kütahya, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:29:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 'Bez bebek yapımı' kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement