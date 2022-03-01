Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi - Son Dakika
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Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi

01.03.2022 11:15

Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgii hat Kursu ilgi görüyor.

Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi

KÜTAHYA Kütahya'da öğrenciler ve yetişkinler için açılan Hüsn-i hat Kursu ilgi görüyor.

Kütahya Yeşil Camii İmam Hatibi Hattat Ahmet Türk, Diyanet Gençlik Merkezi'nde kursiyerlere Hüsn-i hat sanatının tüm incelikleri bir bir anlatıyor. Hattat Ahmet Türk, Hüsn-i hatın, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma sanatı olduğunu ifade etti.

Hüsn-i hat sanatı Mahmut Şahin'den öğrendiğini kaydeden Ahmet Türk, "Bilindiği gibi, Hüsn-i hat, güzel çizgi güzel yazı demek. Bambu çubuğuyla veya kamış kalemle, is mürekkebiyle meydana getirilen çizgilerden oluşan hat yazı. Ne zaman başlamış bu? Müslümanlara ilk vahiy geldikten sonra Allah'ın kelamını yazmak için bu yazıyı öğrenmeye başlamışlar. Pirimiz Allah'ın Halifesi Hz Ali efendimiz, 'Diğer derslerde sanatlarda olduğu gibi Hüsn- hat sanatı da bir hocanın öğretmesiyle, göstermesiyle öğrenilir. Kıvamı güzelleşmesi çok yazmakla olur. Devamı dini İslam'ı yaşamaktır' der. Kur'an-ı Kerim için şöyle bir tarif vardır; 'Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' diye. İstanbul'a gelinceye kadar elbette güzel yazılar yazılmış, ama ecdadımız bu işe gerçekten kendini vermiş. Hala günümüzde geçerlidir. Tüm İslam ülkelerinde İstanbul'daki hattatlardan yazıyı öğrenmek için İstanbul'a gelen öğrenciler mevcuttur. Ben, Kütahya'da bu sanatı Mahmut Şahin hocamdan öğrendim. Kendisi 2009 yılında İstanbul'dan Kütahya'ya geldi, hala da geliyor. Haftada bir geliyordu, pandemi başlayınca 15 günde bir geliyor artık. Bizde hocamızdan aldığımız bayrağı burada öğrencilerimize, arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışıyoruz. Hat sanatı gerek lise ve üniversite öğrencilerin gerekse halkımızdan teveccüh görüyor. Sanat aşkı insanlarda mutlaka var. Bu sanata yönelen, bu sanatı seven 'Acaba nerede bulabilirim? Nerede bunu yapabilirim' diye araştırdığında tabi ki ilk önce müftülüğümüze gelip soruyorlar. Burada yapıldığını duyduktan sonra ders almak için buraya kadar geliyorlar, tanışıyoruz, elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Yani burada Allah'ın yazısını, kelamını öğretmek için seferberiz. Sağ olsunlar halkımız, öğrencilerimiz, kardeşlerimiz ilgi gösteriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2009 yılından beri bu sanatla hem halim, 2015 yılında hocamdan icazet aldım" diye konuştu.

Kursiyerlerden Halime Kıran, Hattat Ahmet Türk'e teşekkür ederek, kursu başarıyla tamamlamayı hedeflediğini ifade etti.

Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi
Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi
Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi

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İstanbul, Kütahya, Hattat, Mevla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'daki 'Hüsn-i hat Kursu'na ilgi - Son Dakika


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