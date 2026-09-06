Kütahya Domaniç'te Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri 745. kez başladı - Son Dakika
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Kütahya Domaniç'te Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri 745. kez başladı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına düzenlenen şenlikler başladı. Kabri başında dua ve mehteran gösterisiyle start alan etkinlikte, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’ndan yaklaşık 20 soydaş derneğin temsilcisi bir araya geldi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına bu yıl 745'incisi düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" başladı.

"Devlet Ana" olarak bilinen Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'yı anma etkinlikleri, kabri başında yapılan duanın ardından mehteran gösterisiyle start aldı.

Törene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, federasyon bünyesinde Özbek, Tatar, Kırgız ve Afganistan Türkleri gibi yaklaşık 20 soydaş derneğin yer aldığını belirtti.

Kütahya Valiliği ve Domaniç Kaymakamlığı iş birliğiyle Türk dünyasından temsilcilerin bir araya getirildiğini aktaran Cengiz, "Farklı coğrafyalardan gelen soydaşlarımız burada buluştu. Şivelerimiz farklı olsa da aynı kültürü, aynı değerleri ve kardeşlik duygusunu paylaşıyoruz. Türk topluluklarının aynı çatı altında buluşması çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları, geleneksel okçuluk ve atlı gösterilerin yer alacağı şenlikte çeşitli kültürel etkinliklerle tarihi göç ruhu yeniden canlandırılacak.

Program kapsamında düzenlenecek konserler ve tarihi sahnelemelerle şenlik coşkusu devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya Domaniç'te Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri 745. kez başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Domaniç'te Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri 745. kez başladı - Son Dakika
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