Kütahya Vakıflar, Kudüs'teki 1813 tarihli vakfın meyve şartını hastalara uyguladı - Son Dakika
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Kütahya Vakıflar, Kudüs'teki 1813 tarihli vakfın meyve şartını hastalara uyguladı

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Kütahya Vakıflar, Kudüs\'teki 1813 tarihli vakfın meyve şartını hastalara uyguladı
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1813'te Kudüs'te kurulan İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı'nın hayır şartını yerine getirdi. Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara mevsim meyveleri ikram edilerek 200 yılı aşkın süre sonra vakfın şartı yaşatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen (1001 Hayır Şartı) kapsamında, geçmişten günümüze uzanan vakıf hayırları Kütahya'da yaşatılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 1813 yılında Kudüs'te kurulan İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı'nın hayır şartı, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yerine getirildi. Vakfın hayır şartında, her ayın ilk cuma gecesinde mevsim meyvelerinin satın alınarak hastanede bulunan hastalara dağıtılması öngörülüyor. Bu doğrultuda Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara mevsim meyveleri ikram edildi. Gerçekleştirilen çalışma ile aradan geçen 200 yılı aşkın sürenin ardından vakfın hayır şartı Kütahya'da uygulanarak yaşatılmış oldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen vakıfların hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla, vakıf medeniyetinin iyilik, paylaşma ve dayanışma anlayışının günümüzde de sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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