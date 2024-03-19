Kütahyalı sanatçının 7 bine yakın çini deseni kitap haline getiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kütahyalı sanatçının 7 bine yakın çini deseni kitap haline getiriliyor

Geniş Video İzle

Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'nın 7 bine yakın çini deseninin kitap haline getirileceği açıklandı. Üstünkaya, çini sanatının zorluğunu ve çini yaparken duyulan heyecanı anlattı. Kendi özgün desenlerini çizen sanatçı, basılacak olan kitapların dünyada ses getireceğini belirtti.

19.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyalı sanatçının 7 bine yakın çini deseni kitap haline getiriliyor

KÜTAHYA - UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'nın, 7 bine yakın çini deseninin kitap haline getirileceği bildirildi.

77 yaşındaki çini ustası Üstünkaya, yaptığı açıklamada, babasından devraldığı çini sanatını bugünlere taşıdığını ifade etti.

Ateşte açan güller" olarak nitelendirdiği çini sanatanın kolay olmadığını dile getiren Hamza Üstünkaya, "İnsan çini yaparken düşüncelere dalar. Yaparken zevk aldıran, fırından çıkarken heyecanlandıran bir eserdir. Çini bir göz zevkidir" dedi.

"Kütahya çinimizin simetriği, rengi ve deseni boldur. Günümüzde bu tarz çalışma yapan çok fazla kişi yok. Ben de yaklaşık 33 yıldır çinimiz için özgün desenler çiziyorum" diyen Üstünkaya, "Reis-i Cumhur Kütahya'ya geldiği zaman fabrikaların olduğu yere gittim, ben öyle fabrikaların Kütahya'da olduğunu bilmiyordum. Bunlar zengin kişilerin işi. Bu zengin kişiler ziyaret etse, gelip baksalar, kendi reklamlarını koyacaklar, kitapların arkasındaki reklamlar kendilerine yarayacak. Benim hesabıma göre 17 ila 20 kitaplık desen var. Yani bu 17 kitap basılırsa, bu desenler hiçbir yerde yok. Benim zaten iddiam var, dünyada desen olarak bu tarzda şeklini değiştireceğim. Sanırsam da değiştirirdim. Basıldığı zaman dünyada ses getirecek binlerce yepyeni desen var.Benim bir tabiatım var. Ben bir evimi bilirim, bir işimi bilirim. İnsan içine çok çıkmam. Hiçbir yere gidip de bana şu makamı verin, şöyle bir şey yapın demem ama sanatımı gördükçe gelen, soran, arayan çok olur. Ben atölyemde çalışırken bir heyet geldi, bu ödülü vermek istediklerini söylediler ve bunun olduğunu müsteşarın yanında öğrendim ben. Bir heyecanlandım ama o günden bugüne çevrem çoğaldı. Bunun bana nakti hiçbir katkısı olmadı. Benim bir tabiatım var. Ben bir evimi bilirim, bir işimi bilirim. İnsan içine çok çıkmam. Hiçbir yere gidip de bana şu makamı verin, şöyle bir şey yapın demem ama sanatımı gördükçe gelen, soran, arayan çok olur. Ben atölyemde çalışırken bir heyet geldi, bu ödülü vermek istediklerini söylediler ve bunun olduğunu müsteşarın yanında öğrendim ben. Bir heyecanlandım ama o günden bugüne çevrem çoğaldı. Bunun bana nakti hiçbir katkısı olmadı" dedi.

Kütahyalı sanatçının 7 bine yakın çini deseni kitap haline getiriliyor
Kaynak: İHA

Kütahya, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahyalı sanatçının 7 bine yakın çini deseni kitap haline getiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 43. İstanbul Film Festivali'nde Musikişinas Bölümü Yer Alacak
    15:34 43. İstanbul Film Festivali'nde Musikişinas Bölümü Yer Alacak

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin özel bölümü olan Musikişinas, dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyacak. Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto: Opus, Dimitris Skyllas: afterpop, Gloria! ve Bolero adlı filmler seçkide yer alacak.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz
    15:21 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgelerinin hasarlarının telafi edilip şehirlerin eski günlerine dönene kadar bütün kaynaklarla destekleneceğini söyledi. Ersoy, Malatya'da düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve deprem bölgelerindeki konut inşaatlarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, kültür varlıklarının yeniden ihyası ve deprem konut bölgelerindeki yeni kütüphane inşaatlarına hız verdiklerini ifade etti.

  • Çanakkale'de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri Başladı
    15:10 Çanakkale'de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri Başladı

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri'nin açılışı yapıldı. Festivalde yazarlar, kitapseverlerle buluşacak ve kitaplarını imzalayacak.

  • Gaziantep'te Tüketici Haftası Resim Yarışmasının Kazananları Belli Oldu
    15:09 Gaziantep'te Tüketici Haftası Resim Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi'nden Hümeyra Ölçek oldu.

  • Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nden Çanakkale programı
    15:09 Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nden Çanakkale programı

    Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi, 'Dönmeyi Düşünmediler' adlı program ile Çanakkale destanını anlattı. Programda şiirler, destanlar okundu ve türküler seslendirildi. Başkan Kurt, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın önemine vurgu yaptı.

  • Kara Ağaç Destanı oyuncuları Kayseri'deki Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti
    15:01 Kara Ağaç Destanı oyuncuları Kayseri'deki Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti

    Kayseri'de çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin oyuncuları Merih Öztürk ve Eray Ertüren, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti. Oyuncular, müzeyi gezerek eserleri inceledi ve tarihi yapının işlevlendirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

  • Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni Ziyaret Etti
    14:28 Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni Ziyaret Etti

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde bulunan ulu çınarları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yaşlı çınarlara hizmet veren merkezi gezip, kadınlarla sohbet etti ve gezi sözü verdi. Ayrıca Ulu Çınarlar Korosu'nun türkülerini dinleyen Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

  • Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda sahnelenecek
    14:24 Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda sahnelenecek

    Pinokyo Müzikal Masalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte, Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar seyircilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik, dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem düşündürücü bir deneyim yaşatacak.

  • Kara Ağaç Destanı Oyuncuları Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni Ziyaret Etti
    14:18 Kara Ağaç Destanı Oyuncuları Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni Ziyaret Etti

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret eden Kara Ağaç Destanı dizi oyuncuları Merih Öztürk ve Eray Ertüren, yapıya emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor
    14:14 Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor

    Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan kent arşivi, geçmişin izlerini takip etmek isteyenlerin erişimini kolaylaştırmak ve kentin zengin kültürel mirasını korumak amacıyla dijital ortama aktarılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kent arşivinde tarihi, kültürü, folkloru, gelenek görenekleri, fotoğrafları, kitapları ve eski gazeteleri bulunduğunu belirtti. Dijitalleştirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Hacıoğlu, amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak olduğunu söyledi.

  • Falih Rıfkı Atay'ın Vefatının Ardından 53 Yıl Geçti
    13:47 Falih Rıfkı Atay'ın Vefatının Ardından 53 Yıl Geçti

    Türk edebiyatının üretken isimlerinden biri olan gazeteci, yazar ve siyasetçi Falih Rıfkı Atay'ın vefatının üzerinden 53 yıl geçti. Atay'ın hayatı, edebi çalışmaları ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Atay'ın Türk edebiyatına ve ülkenin kurtuluşuna dair önemli katkıları da vurgulanmaktadır.


15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:26 Olaylı maçta yeni gelişme Osayi Samuel’in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
14:39 Leyla Bilginel’den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım
14:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
14:16 Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış
14:12 Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
14:12 Erdoğan’ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan’da tepkiyle karşılandı Hükümete çağrı yaptılar Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar
13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 15:41:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahyalı sanatçının 7 bine yakın çini deseni kitap haline getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement