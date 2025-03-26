Kütüphane Haftası Etkinliklerinde Tiyatro ve Kukla Gösterisi Rüzgarı

Romandaki kahramanlar tiyatroyla hayat buldu, kukla oyunu minikleri kahkahaya boğdu

SAKARYA - Sakarya'da '61. Kütüphane Haftası'nda lise öğrencilerinin roman kahramanlarını canlandırdığı tiyatro oyunları kendine hayran bırakırken kukla oyunu minikleri kahkahaya boğdu.

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen '61. Kütüphane Haftası' etkinlikleri Erenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında başlayan programda, halk şairi Dursun Yelken ve Ertürk Demirci'nin seslendirdiği şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Rıdvan Pars'ın parmaklarıyla yön verdiği kukla gösterisi ise izleyenleri adeta kahkahaya boğdu. Ortaokul öğrencilerinin zeybek gösterisi ve lise öğrencilerinin roman kahramanlarını canlandırdığı tiyatro oyunları kendine hayran bıraktı.

"Gayemiz, okuma kültürünü yaygınlaşmasına katkı sağlamak"

Sakarya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Şimşek, "1964 yılından beri tüm ülke genelinde kütüphane haftası kutlanıyor. Bu kutlamalardaki gaye, kamuoyunda kitap ve kütüphane hususunda farkındalık oluşturmak ile okuma kültürünü yaygınlaşmasına katkı sağlamak. Müdürlüğümüz kütüphane haftasını çeşitli konularla belirliyor. İlk kez 1999 yılında ana tema bilginin serüveni olarak belirlendi, bu yılki ana tema ise üreten kütüphanelerdir" dedi.

"Kütüphaneler, artık sadece kitapların saklandığı yerler değil"

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Muhammet Alemdar, "Kütüphaneler, artık sadece kitapların saklandığı yerler değil bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve geliştirildiği merkezlerdir. Günümüzde kütüphaneler, araştırmalara kaynak sağlıyor, projelere ev sahipliği yapıyor, bireylere bilgi üretmeye teşvik ediyor. Bilgiyi tüketen değil bilgi üreten bir toplum olmanın yolu, güçlü ve dinamik kütüphanelerden geçiyor. Kütüphanelerimizin gelişmesi için daha fazla faydalanılmasına bütün herkesi davet ediyorum" diye konuştu.