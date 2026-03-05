Kütüphane Zenginleşti - Son Dakika
05.03.2026 14:04
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 182 kitap bağışı ve '30 Cüz-30 Öğrenci' programı düzenlendi.

Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Okulumuzun Kalbi: Kütüphaneler" programında, okulun kütüphanesine 182 kitap kazandırıldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek ve okul kütüphanesini zenginleştirmek amacıyla bağışlanan kitaplar öğrencilerle buluşturuldu.

Etkinlikte ayrıca ramazan ayı dolayısıyla "30 Cüz-30 Öğrenci" programı çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim cüzleri dağıtılarak hatim okundu.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, programda, İslam dininde ilme verilen öneme değinerek Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "Oku" olduğunu hatırlattı.

Hz. Muhammed'in "İlim Çin'de de olsa gidip alınız" hadisini anımsatan Gazioğlu, şöyle devam etti:

"Bir Müslüman olarak okumayı, öğrenmeyi ve araştırmayı hayatın temel ilkesi haline getirmek gerekiyor. Okuyan, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Öğrencilerimizin kitapla kuracağı bağ, onların ufkunu genişletecek ve hayata bakışını derinleştirecektir."

Gazioğlu, okulların akademik altyapısını güçlendirmeye ve kütüphaneleri zenginleştirmeye önem verdiklerini dile getirerek, öğrenmenin her şartta sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Gazioğlu, "Eğitim bilgi aktarmanın ötesinde karakter inşa etmektir. Akademik gelişim ile milli ve manevi değerlerin birlikte yürütülmesi güçlü bir toplumun temelini oluşturur." dedi.

Gazioğlu, okuma kültürünün bireyin düşünce dünyasını zenginleştirdiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

