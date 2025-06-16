Leyla Asım Turgut Sergisi Açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla 'Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında hazırlanan 'Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut' sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında hazırlanan 'Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut' sergisi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin'in katılımıyla açılışı yapılan sergi, 16 Haziran-1 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide, ilk kadın mimar ve ilk kadın yüzücü olan Leyla Asım Turgut'un kişisel yaşamı, entelektüel birikimi ve kültürel katkıları ilk kez bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. Mimari çizimlerden geleneksel giysilere, kişisel eşyalardan aile belgelerine ve arkeolojik objelere kadar 140 eser sergileniyor. Bu eserlerden 135'i ilk kez gün yüzüne çıkarılıyor.

'YILSONUNA KADAR 102'Yi TAMAMLAYACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Sergilerimizin çıkış noktası Cumhuriyetimizin 102'nci yılında olmamızdı. 102'nci yılımızda 102 sergiyle biz bunu bakanlık olarak taçlandırmak istedik. Birçok temayla bunu Türkiye çapında, özel bir hale dönüştürmeye çabaladık. Buradaki bugünkü sergimiz aslında çok özel bir sergi. Özel bir seçki aynı zamanda. 'Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut' Cumhuriyetimizin aslında önemli kadınlarından biri. Çok tanınan bir isim değil. Kendi mütevazı hayatı, çerçevesinde çok özel bir mimar, çok özel bir milli sporcu. Aynı zamanda çok iyi bir koleksiyoner. ve Osmanlı kültüründen, Cumhuriyet kültürüne geçiş dönemindeki tüm aşamaları da aslında yaşamış, çocukluğundan itibaren bu toplum içerisindeki birçok dinamiği de hissetmiş bir Cumhuriyet kadını. Biz bu sergide 140 tane eserini sergiliyoruz. Vefatından sonra Türk İslam Eserleri Müzemize bağışlıyor. ve 140 eserden 135 tanesi bugüne kadar ilk defa ziyaretçiyle buluşan eserler. Şu ana kadar 50 sergimizi tamamladık. 51'inci sergimiz bu. ve 50 sergide 3 bin 019 tane eser sergiledik, seçki oluşturduk. Bunun 2 bin 519 tanesi ilk defa ziyaretçiyle buluşan o özel eserlerimiz ve bunun da devamı gelecek. Yılsonuna kadar 102'yi tamamlayacağız" dedi.

'BÜTÜN SANATSEVERLERİ DAVET EDİYORUZ'

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Cumhuriyetimizin 102'nci yılında 102 sergi kapsamında 51'nci sergimizi 'Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut' sergisini, biraz önce Bakan Yardımcımız Gökhan Bey ve sanatseverlerle beraber açmış olduk. Leyla Asım Turgut, Osmanlı devletimizin son harici makamlarından 1911 yılındaki Hariciye Bakanı Mustafa Asım Turgut'un ve Viyana sanat çevresinden Letta Hanım'ın kızları olarak dünyaya geldi. Hem Hariciye Nezareti'nde hem de babasının görev yaptığı ülkelerde edinmiş olduğu bilgisini, birikimini aynı zamanda milli sporcu olması vesilesiyle dünyanın çeşitli yerlerinde bayrağımız temsil eden ve bulunduğu yerlerde arşivciliği, koleksiyoner bir yanının olması vesilesiyle ortaya ciddi bir eser çıkmıştır. Vefatının ardından bakanlığımıza geçen, müzemize geçen bu eserleri; 140 eserin, 135 tanesini yeni gün yüzüne çıkarmış olduk. Dolayısıyla burası çok kıymetli, aslında 20'nci yüzyılda, son yüzyılı anlatan önemli eserler var. Bütün sanatseverleri buraya davet ediyoruz" dedi.