Limak Filarmoni Orkestrası'ndan Sokak Hayvanları yararına Aspendos'ta konser - Son Dakika
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Limak Filarmoni Orkestrası'ndan Sokak Hayvanları yararına Aspendos'ta konser

05.08.2022 13:25
Limak Filarmoni Orkestrası'ndan Sokak Hayvanları yararına Aspendos'ta konser

Limak Filarmoni Orkestrası dün akşam Antalyalı sanatseverlere müzikle dolu bir gece yaşattı.

Limak Filarmoni Orkestrası dün akşam Antalyalı sanatseverlere müzikle dolu bir gece yaşattı. Sokak hayvanları yararına düzenlenen konser, Şef Turan Manafzade'nin yönetiminde Aspendos Antik Tiyatrosu'nun benzersiz atmosferinde müzikseverlerle buluştu.

Limak Vakfı'nın sanata destek amacıyla 2017'de kurduğu, Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitleler ile buluşturmaya devam ediyor. Orkestra dün gece sokak hayvanları yararına Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlediği konser ile müzikseverlerin gönlünü fethetti.

Konserde orkestraya Britain's Got Talent Birincisi Jonathan Antoine, Amerika/ İspanya Got Talent Birincisi Cristina Ramos ve Paraguaylı arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti. Sanatçıların en güzel şarkılarını seslendirdiği, Aspendos'un büyülü atmosferinde düzenlenen konser, Antalyalı iş ve sanat hayatı başta olmak üzere cemiyet dünyasından da büyük ilgi gördü.

Konserden elde edilen tüm gelirler ise sokak hayvanları yararına Çesal Doğa ve Hayvan Severler Derneği'ne bağışlandı.


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Kaynak: DHA

Murat Karahan, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Limak Filarmoni Orkestrası'ndan Sokak Hayvanları yararına Aspendos'ta konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: Limak Filarmoni Orkestrası'ndan Sokak Hayvanları yararına Aspendos'ta konser - Son Dakika
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