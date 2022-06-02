Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı - Son Dakika
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Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı

02.06.2022 09:41
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı

Ümraniye Belediyesi 'Mezuniyet Şöleni' etkinliği kapsamında lise son sınıf öğrencilerini Serdar Ortaç'la bir araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi 'Mezuniyet Şöleni' etkinliği kapsamında lise son sınıf öğrencilerini Serdar Ortaç'la bir araya getirdi. Dün gerçekleşen konserde yaklaşık 10 bin öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde stres attı.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen konser ile öğrenciler bir araya gelerek hem mezuniyetlerini kutlama şansı elde etti hem de Serdar Ortaç'ın şarkılarıyla eğlenme imkanı buldu. 18 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS'ye girmeden önce streslerini atan öğrenciler keyifli anlar yaşadıklarını söyleyerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. Konsere, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi Kaymakamı Cengiz Ünsal ve çok sayıda davetli katıldı.

"SERDAR KARDEŞİMİZİ İNTERNET ÜZERİNDEN BU GENÇLER SEÇTİ"

Ümraniye Belediye Başkanı Serdar Ortaç'ın çağrısı üzerine sahneye çıkarak "Gençler dediğinizi yaptık mı? Serdar abinizi siz seçtiniz mi? Serdar kardeşimizi internet üzerinden bu gençler seçti. Biz de 22 lise 4800 genç var. Ama burada 10 bin kişi var, nasıl oluyor bu çocuklar? Tüm çocuklarımız yanlarında birer tane daha kaçamak yapmışlar. Helal olsun" dedi.

Ortaç'ın Yıldırıma "Gençler için bütün sene neler düşünüyor neler yapıyorsunuz, onlar için projeler üretiyor musunuz" sorusunu sorması üzerine Yıldırım da "Onlar için yok yok. Ben gençlerle 200'er 200'er bir araya geldim. Onlara mezuniyete var mısınız dedim" şeklinde cevap verdi. İsmet Yıldırım projenin fikir mimarı olan öğrenciyi de sahneye çıkartıp tebrik etmeyi unutmadı.

"SINAVDAN ÖNCEC STRES ATMAYA GELDİM"

17 yaşındaki Ahmet Taha YKS'den önce kafayı dağıtmaya ve stres atmaya geldiğini söyleyerek İsmet Yıldırım'a bu konser için çok teşekkür etti. 18 yaşındaki Hikmet Çetinkaya da sınavdan önce stres atmaya geldiğini belirterek, "Serdar Ortaç'ı dinlemeyi çok severim. Onun için geldim zaten İsmet Yıldırım'a bundan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Lise son sınıf öğrencisi Ruken Yokuş ise sınava çalıştığını ve iyi bir sonuç almayı umduğunu vurgulayarak, "Ümraniye Belediyesi bize bu imkanı sunduğu için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Başak Demir, "Baya eğleneceğiz. Arkadaşımla Serdar Ortaç'ın hayranıyız. Çok severiz" dedi.


Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı
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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi Serdar Ortaç ile stres attı - Son Dakika


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