LÖSEV\'den Lösemili Çocuklara Yeni Yıl Kutlaması

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LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mudanya'da bir otelde lösemili çocuklar ile bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

Etkinlikte gönüllüler, lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanları oldu.

Jonglör ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlenirken, müzik eşliğinde pasta kesildi.

Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Miray Yıldız'ın babası Oğuzhan Yıldız, "LÖSEV'in çocuklarımız için düzenlediği etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Zorlu süreçte LÖSEV bize olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Her gün aradılar, her ay ziyaret ettiler. Herkesin yeni yılını kutluyorum." dedi.