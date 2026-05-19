Lüleburgaz'da Açık Hava Kütüphaneleri Projesi - Son Dakika
Lüleburgaz'da Açık Hava Kütüphaneleri Projesi

19.05.2026 21:45
Kırklareli’nde TPAO’nun düzenlediği açık hava kütüphaneleri etkinliğiyle kitap bağışları toplandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okuyan Kampüs-Açık Hava Kütüphaneleri Projesi" etkinliği düzenlendi.

"Okuyan Kampüs - Açık Hava Kütüphaneleri Projesi" dolayısıyla düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşat Özveren ile davetliler katıldı.

Vali Turan ve beraberindekiler ilk olarak etkinlik kapsamında oluşturulan Ağaç Kütüphanelerini ziyaret etti. Çocuklarımızın katkılarıyla oluşturulan açık hava kütüphanelerinde kitap bağışları toplanırken, "Kitap Lideri" rozetleri takdim edildi. Gezici Kütüphane, hikaye atölyeleri ve etkinlik alanlarını gezen Turan, "Okumak, hayatı anlamlandırmak, geleceği inşa etmek ve Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını hazırlamaktır" ifadelerini kullandı.

Ardından ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlenen kurucu ziyaret edilerek çocuklarımızın el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi ve katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Vali Turan, kurucu pazarın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kırklareli Valisi Turan, programın hazırlanmasında emeği geçen Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız'a, TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşat Özveren'e, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Beyoğlu'na, kütüphane görevlilerine, Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik'e ve Gençlik Merkezi personeline; ayrıca katkı sunan tüm kurumlara, eğitimcilere, velilere ve çocuklara teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

