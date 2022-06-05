Macaristan'da Osmanlı festivali - Son Dakika
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Macaristan'da Osmanlı festivali

05.06.2022 22:29
Macaristan'da Osmanlı festivali

Macaristan'ın Tata (Gölbaşı) kentinde, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi ve Gül Baba Vakfının desteğiyle Macar-Osmanlı Festivali gerçekleştirildi.

Macaristan'ın Tata (Gölbaşı) kentinde, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi ve Gül Baba Vakfının desteğiyle Macar-Osmanlı Festivali gerçekleştirildi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivalde ziyaretçiler, Osmanlı dönemi yaşamı, mutfağı, kıyafetleri ve silahlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

3-5 Haziran'da düzenlenen festivalde, YEE tarafından Osmanlı Arşivlerinde Macaristan Sergisi, Macar Sanatçı Tilla Török ile Türk-Macar Ezgileri Konseri ve Türk Günleri etkinlikleri yapıldı.

Osmanlı döneminin canlandırıldığı festivalde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından hazırlanan "Osmanlı Arşivlerinde Macaristan" konulu sergi açıldı ve Macar sanatçı Török Tilla tarafından Türkçe ve Macarca şarkılar seslendirildi.

YEE alanında Osmanlı mutfağı ve o döneme ait kıyafetler de tanıtılırken, gelen ziyaretçiler ok talimi yaparak Türk okçuluğu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilere Türk çayı, kahvesi ile tatlıları ikram edildi.

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Kaynak: AA

Macaristan, Tata, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Macaristan'da Osmanlı festivali - Son Dakika

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