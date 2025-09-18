Maket Ustası Battal Yılmaz\'ın Deprem Sonrası Mücadelesi

Malatya'da ağabeyinden öğrendiği maket yapımını 36 yıldır sürdüren 62 yaşındaki Battal Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından evinin balkonuna taşıdığı atölyede sanatını yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Ağabeyinin hobi olarak yaptığı maketlerden etkilenen Yılmaz, 26 yaşında bu sanatı meslek olarak yapmaya karar verdi.

Eline aldığı tutkal, bıçak ve zımparayı bir daha bırakmayan Yılmaz, uzun yıllar farklı iş yerlerinde sürdürdüğü çalışmalarına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından evinin balkonuna taşıdığı atölyede devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan Yılmaz, internet üzerinden aldığı maket siparişlerini müşterilerine ulaştırmak için çalışıyor.

"Çok ince ve zor bir iş"

Battal Yılmaz, AA muhabirine, maket yapımını çok sevdiğini ve bu sanatı hiç bırakmak istemediğini söyledi.

Depremin işlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşimi daha da geliştirmek ve satışlarımı artırmak için kendime bir atölye açmak istiyorum. Depremden önce işlerim çok iyiydi ancak depremle birlikte her şey yıkıldı ve işlerim durdu. Şimdi internet üzerinden sipariş alıyorum, adresimi veriyorum, gelip alıyorlar. Çok ince ve zor bir iş, kolay görünse de işçiliği zahmetli. Bir maket evi yaklaşık bir ayda tamamlayabiliyorum. Saz yaptığımda ise iki ay sürüyor. Kendime geniş bir atölye kurabilirsem daha fazla üretim yapmayı hedefliyorum."

"Yaptığım eşyaları sergilemek istiyorum"

Yılmaz, yaptığı işten keyif aldığını ve bu işi sürdürebilmek için daha geniş bir alana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sanayiye gidip ağaç kestirdiğini, önceden plan yaparak üretime başladığını anlatan Yılmaz, "Çalışırken her şeyi unutuyorum, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hem satış oluyor hem de keyif alıyorum. Depremden önce atölyem genişti ama şimdi alanım çok daraldı. Yaptığım eşyaları sergileyebileceğim bir yer olmasını çok isterim. Böyle bir imkan sağlanırsa çok mutlu olurum." dedi.

Yılmaz, hayalini gerçekleştirebilmek için çalışmalarını her gün aynı heyecanla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.