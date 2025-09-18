Maket Ustası Battal Yılmaz'ın Deprem Sonrası Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Maket Ustası Battal Yılmaz'ın Deprem Sonrası Mücadelesi

Maket Ustası Battal Yılmaz\'ın Deprem Sonrası Mücadelesi
18.09.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battal Yılmaz, deprem sonrası atölyesini balkona taşıyarak maket yapımına devam ediyor.

Malatya'da ağabeyinden öğrendiği maket yapımını 36 yıldır sürdüren 62 yaşındaki Battal Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından evinin balkonuna taşıdığı atölyede sanatını yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Ağabeyinin hobi olarak yaptığı maketlerden etkilenen Yılmaz, 26 yaşında bu sanatı meslek olarak yapmaya karar verdi.

Eline aldığı tutkal, bıçak ve zımparayı bir daha bırakmayan Yılmaz, uzun yıllar farklı iş yerlerinde sürdürdüğü çalışmalarına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından evinin balkonuna taşıdığı atölyede devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan Yılmaz, internet üzerinden aldığı maket siparişlerini müşterilerine ulaştırmak için çalışıyor.

"Çok ince ve zor bir iş"

Battal Yılmaz, AA muhabirine, maket yapımını çok sevdiğini ve bu sanatı hiç bırakmak istemediğini söyledi.

Depremin işlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşimi daha da geliştirmek ve satışlarımı artırmak için kendime bir atölye açmak istiyorum. Depremden önce işlerim çok iyiydi ancak depremle birlikte her şey yıkıldı ve işlerim durdu. Şimdi internet üzerinden sipariş alıyorum, adresimi veriyorum, gelip alıyorlar. Çok ince ve zor bir iş, kolay görünse de işçiliği zahmetli. Bir maket evi yaklaşık bir ayda tamamlayabiliyorum. Saz yaptığımda ise iki ay sürüyor. Kendime geniş bir atölye kurabilirsem daha fazla üretim yapmayı hedefliyorum."

"Yaptığım eşyaları sergilemek istiyorum"

Yılmaz, yaptığı işten keyif aldığını ve bu işi sürdürebilmek için daha geniş bir alana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sanayiye gidip ağaç kestirdiğini, önceden plan yaparak üretime başladığını anlatan Yılmaz, "Çalışırken her şeyi unutuyorum, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hem satış oluyor hem de keyif alıyorum. Depremden önce atölyem genişti ama şimdi alanım çok daraldı. Yaptığım eşyaları sergileyebileceğim bir yer olmasını çok isterim. Böyle bir imkan sağlanırsa çok mutlu olurum." dedi.

Yılmaz, hayalini gerçekleştirebilmek için çalışmalarını her gün aynı heyecanla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, malatya, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Maket Ustası Battal Yılmaz'ın Deprem Sonrası Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:47:01. #7.12#
SON DAKİKA: Maket Ustası Battal Yılmaz'ın Deprem Sonrası Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.