10. Uluslararası Film Festivali'yle sinemaya doydu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10-14 Aralık'taki 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'yle sanat açısından dolu dolu 5 gün geçirildiğini söyledi.

Gürkan, AA muhabirine, bu yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nden dolayı temasını "Arslantepe" olarak belirledikleri 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin Malatya'nın sanat ve sanatçıya bakış açısının en güzel göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

10 Aralık'ta başlayan ve 14 Aralık'a kadar 5 gün devam eden film festivalinde Malatyalıların dolu dolu bir festival yaşadığını vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerek sinemalarda ücretsiz film gösterimleri, gerek ilçelerdeki gezici sinemalarda film gösterimleri, gerek gelen sanatçılarla söyleşi, panel ve konferans şeklindeki değerlendirmeler, gerekse Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın düzenlediği sergiler gibi aktüel etkinliklerle Malatya açısından, sanat açısından dolu dolu bir zaman süreciydi, halkın çok yoğun ilgisini gördük. Konferans salonlarına, kültür merkezinin içine, dışına ve çevresine sığmayan bir teveccüh vardı. Bu anlamda da Malatya insanının ne kadar sanat ve sanatçıya düşkün olduğunun göstergesiydi. Tabi orada biz şimdiye kadar film festivallerinde yapılmayan, özellikle belgesel dalında bir kategori icra etmemiz ve o anlamda yeni bir etki yarattı. Özellikle komedi noktasında bundan sonraki etkinliklerde de kategori belirlenmesi noktasında genel anlamda komite nezdinde benimsendi. ve diğer taraftan da en önemli olan film festivalleri konseptinin standart klasik bir yapımın ötesinde tematik değerlerle yapılması noktasında da verdiğimiz önerinin Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde ve komite ile sanat dünyası nezdinde karşılık bulması çok önemliydi. Özellikle film festivalinin yapıldığı yerde tabi ki uzun metraj, kısa metraj veyahut da diğer alanlardaki ödüller önemli ama daha önemlisi bu şehrin sanat ve kültürünün geliştirilmesi anlamında o şehre ait, o şehrin temasını işleyen uzun ve kısa metrajlı ve belgesel filmlerin çekilmesi noktasında bir kategori olması noktasını ifade ettik."