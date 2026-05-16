Malatya\'da Antika Sergisi Açıldı

Malatya'da 5 ilden antikacıların ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Malatya Kongre Kültür Merkezi bahçesinde açılan sergide, tarihi değeri bulunan gümüş eşyalar, tespihler ile Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet'in ilk dönemine ait ürünler sergileniyor.

Malatya Antikacılar ve Pazarcılar Derneği Başkanı Bayram Çavaş, AA muhabirine, antikacılığın bir kültürel faaliyet olduğunu insanlara göstermek için bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Antikacıların ürünleri mezat salonlarında sergilediklerini, salonların yetersiz kaldığını hissettikleri için sergi açtıklarını anlatan Çavaş, şöyle devam etti:

"İlk kez açık alanda sergi açıyoruz. Malatya, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Elazığ'dan sergiye katılan arkadaşlarımız var. Tezgah açarak bize onur verdiler. Bu tür sergiler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılmıyor. İlkini yapalım ve insanları antikaya teşvik edelim anlayışıyla yapıldı. Bundan sonra daha güzel projelerimiz olacak. Antika Çarşısı ve Pazarı projemiz var. Türkiye'nin her yerinden gelecek insanları mallarını pazarlayabilecekleri çarşı ve pazarı valilik ve belediyenin desteğiyle açacağız. Şu an 70 stantta yaklaşık 15 bin ürün var. Ürünlerin çoğunluğu küçük objeler. Osmanlı dönemine, Cumhuriyet'in ilk dönemine ait tarihi değeri olan ürünler. Bakır, bronz, gümüş, tespih ve kehribar gibi çeşitli ürünler var. Ürün yelpazemiz çok geniş."