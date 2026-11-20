İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, üniversitenin akademisyen ve öğrencileri Ahmet Kaya'nın hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Ahmet Kaya Şarkıları Konseri" programına; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ahmet Kaya'nın müzik dünyasında iz bırakan eserlerinin seslendirildiği konser, sanatseverlerden ilgi gördü. Orkestra şefliğini İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Giray'ın üstlendiği programın sunuculuğunu İzzettin Akpolat yaptı.

İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli ile öğrencilerinden oluşan ekibin sahne aldığı konserde, Ahmet Kaya'nın hafızalara kazınan "Hani Benim Gençliğim Nerede", "Ayrılığın Hediyesi", "Hep Sonradan", "Korkarım", "Acılara Tutunmak", "Yakamoz", "Arka Mahalle", "Giderim", "Ağladıkça", "Şafak Türküsü", "Kum Gibi" ve "Nereden Bileceksiniz" gibi sevilen eserleri seslendirildi.

Zengin orkestra kadrosunun eşlik ettiği konserde, Ahmet Kaya'nın kendine özgü yorumuyla geniş kitlelere ulaşan eserleri dinleyicilerle buluştu. Katılımcılar da sevilen şarkılara eşlik ederek müzik dolu bir akşam geçirdi.

Konserin ardından, katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Orkestra Şefi Dr. Mehmet Zeki Giray ve Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım'a çiçek takdim edildi. Ayrıca protokol üyeleri tarafından orkestra üyelerine karanfil verildi.