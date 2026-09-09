Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı inşaatı başladı - Son Dakika
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı inşaatı başladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi\'nde Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı inşaatı başladı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'nde Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı Projesi için yer teslimi yapıldı, temel kazıları başladı. Proje kapsamında 550 kişilik okuma salonu, 400 kişilik konferans salonu ve 650 kişilik açık hava amfisi yer alacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'nde hayata geçirilecek Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı Projesi'nde çalışmalar başladı. Proje, akademik ve sosyal alanlarıyla kampüs yaşamına yeni bir merkez kazandıracak.

Bu hafta yapılan yer teslimi töreninde konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni inşaatın üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "Bu hafta itibarıyla yer teslimini yaptığımız yeni inşaatımızın üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşaatımızda neler var? Özellikle merkezi bir kütüphanemiz olacak; bu, en büyük eksiklerimizden biriydi. Merkezi kütüphanemizin şu an temel çalışmaları, temel kazıları başladı. Yine aynı şekilde 400 kişilik merkezi bir konferans salonumuz olacak. Bununla birlikte, bu proje kapsamında yaklaşık 20.000 metrekarelik bir çevre düzenlemesi yapılacak. Çevre düzenlemesi olan bu alanda, 650 kişilik bir açık hava amfisi bulunacak. Yine kamelyalarıyla, otoparkıyla birlikte üniversitemizin çok büyük bir ihtiyacını karşılamış olacak. Ben bu projenin üniversitemize, öğrencilerimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda inşaatın kazasız belasız ve vaktinde bitmesini diliyorum" dedi.

Proje sahasında iş makineleriyle başlayan çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenecek. Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı; öğrencilerin ders çalışma, araştırma, dinlenme ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak şekilde tasarlandı. Kütüphane kapsamında projede 550 kişilik okuma salonu, 270 kişilik çalışma salonu ve 400 kişilik konferans salonu yer alacak. Kampüs meydanında ise 650 kişilik açık hava amfisi, 1.185 metrekarelik tören alanı, 12 kamelya ve 108 araçlık otopark bulunacak.

Kütüphane bünyesinde ayrıca maker atölyesi, multimedya alanı, engelsiz kütüphane bölümü, toplantı salonları, idari ofisler ve 80 kişilik kafeterya hizmet verecek.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, projenin üniversitenin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin ders dışında da kampüste daha fazla zaman geçirebileceği, araştırabileceği, üretebileceği ve bir araya gelebileceği nitelikli alanlar oluşturmak istiyoruz. Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı bu hedefimizin önemli parçalarından biri. Çalışmaların başlamasından memnuniyet duyuyor, projenin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ana Kampüsü kütüphanesi, çalışma alanları, okuma salonları, açık hava amfisi ve sosyal mekanlarıyla daha güçlü bir kampüs kimliğine kavuşacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı inşaatı başladı - Son Dakika

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