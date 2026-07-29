Malazgirt\'te 11. Yüzyıl Bizans Buluntuları

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı'nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan 'balista' ok uçları gün yüzüne çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı'nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihi kaynaklarda 'Taşbaşı mevki' olarak geçen stratejik alanda 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan 'balista' ok uçları gün yüzüne çıkarıldı. Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı mevkinin Malazgirt Savaşı'ndaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

TAŞBAŞI MEVKİ, STRATEJİK ROL ÜSTLENMİŞTİ

Uzmanların ilk tipolojik incelemeleri, ele geçirilen 'balista' ok uçlarının 11'inci yüzyıl Bizans askeri teçhizatına ait olduğunu ortaya koydu. Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatması sırasında kullanılan askeri teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı. Taşbaşı mevki, 1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in gerçekleştirdiği Malazgirt kuşatmasında da stratejik rol üstlenmişti. Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen yeni bulgular, 1071 öncesindeki kuşatma sürecine ilişkin bilimsel verileri zenginleştirirken, Malazgirt zaferine giden tarihi sürecin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına katkı sunuyor.

'HEYECAN VERİCİ KEŞİF'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Malazgirt'te yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini arkeolojik verilerle aydınlatmaya devam ediyor. Malazgirt Savaş Alanı'nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan 'balista' ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askeri teçhizata ait bu bulgular, Malazgirt'e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor. Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, bilim kurulumuza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt zaferinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.