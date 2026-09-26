Manavgat\'ta Macar ve Manavgatlı öğrenciler çevre için fidan dikti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Erasmus+ projesi kapsamında Macaristan'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı etkinliklere katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Mndy Ivn Mesleki Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen öğrenci ve öğretmen grubu, "Step Green: Small Habits, Big Impact" projesi kapsamında Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. ERA Alliance Educational Cooperation and Consulting koordinasyonunda 23 ve 25 Eylül'de düzenlenen etkinliklerde, Macaristan'dan gelen öğrenciler ile merkezde eğitim gören öğrenciler ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularının ele alındığı etkinliklerde öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gruba eşlik eden öğretmenlerden Ildik Tthné Molnr da öğrencilerle birlikte çalışmalara katıldı.

Programa katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, öğrencilerle merkez bahçesine fidan dikti. Öğrencilerle sohbet eden Çiçek, duyarlı bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için çocukların birlikte öğrenmesi, üretmesi ve dünyaya ortak bir pencereden bakmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrenciler arasında kültürler arası iletişimin güçlendirilmesi ve kapsayıcı eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenen programın sonunda katılımcılara katılım ve faaliyet belgeleri verildi.