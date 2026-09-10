Manisa Bezi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor - Son Dakika
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Manisa Bezi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor

Manisa Bezi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor
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Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve 600 yılı aşkın geçmişe sahip geleneksel el sanatı Manisa Bezi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve 600 yılı aşkın geçmişe sahip geleneksel el sanatı Manisa Bezi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor. Pamuk ve ipek ipliklerin geleneksel tezgahlarda harmanlandığı bu tarihi miras, açılan kurslar sayesinde gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) Başkanı Mübeccel Kafkaslı'nın girişimleriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dokuma kursları büyük ilgi görüyor. Atölyede tezgah başına geçen kadınlar; peştemal, havlu, masa örtüsü, ipek şal ve pamuk şal gibi günlük kullanım ürünleri üretiyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akkuyu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Akkuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Yüksel, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin, müdür yardımcıları Mehmet Öztürk, Hatice Büyükaltay ve Necdet İnce, dokuma atölyesini ziyaret etti. Heyet, tarihi Manisa bezi dokuma ustası Serpil Bingöl'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akkuyu, "Geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında Manisa'mıza özgü Manisa bezi dokumacılığının örneklerini bize sergiliyorlar, görüyoruz. Emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Geleneksel sanatlarımız ölmesin, hep yaşasın diyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Yüksel ise Manisa Bezi'nin Gediz Ovası'nda yetişen pamuğun geleneksel yöntemlerle ürüne dönüştürülmesi açısından büyük bir değere sahip olduğunu belirterek, "Kültür yaşasın ki geleceğin inşası daha güzel olsun. Geçmişimizden kopmayalım, geleceğimize daha iyi bakalım inşallah" dedi. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin de Manisa Bezi'nin kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Manisa'mızın kültürüne ait eski bir gelenek olan Manisa bezi'nin yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti, çabayı göstereceğiz. Destek olan herkese ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Günün ihtiyaçlarına göre üretiyoruz"

Tarihi Manisa Bezi Dokuma Ustası Serpil Bingöl, ürünleri günün ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirterek, "Manisa bezi tarihimiz 600 yıl öncesine dayanıyor. Osmanlı şehzadeler zamanından kalma. Biz ürünlerimizi günün ihtiyaçlarına göre düzenledik. Sadece kumaş dokumuyoruz. Şal, ipek şal, pamuk şal, peştemal ve masa örtüleri dokuyoruz" dedi.

Ürünlerin resmi kurumlar aracılığıyla valilikler, kaymakamlıklar ve ticaret odaları tarafından hediyelik olarak değerlendirildiğini aktaran Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da hazırlanan ürünlerin gönderildiğini söyledi.

Bingöl, Manisa Bezi'nin Amerika ve İngiltere'nin yanı sıra Birleşik Krallık Kraliyet ailesine ve Hac-Umre kıyafetleri olarak da ulaştığını kaydetti

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa Bezi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor - Son Dakika

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