Manisa'da Arefe Günü Çalgısı Geleneği

Makedonya'dan Manisa'ya uzanan gelenek

Manisa'daki Makedon göçmenleri 'Arefe Günü Çalgısı' geleneğini yaşatıyor

Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı Malta semtinde 5 yıldır yaşatılan gelenek bu bayram arifesinde de gerçekleştirildi

MANİSA - Manisa'da Balkan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Malta Mahallesi'nde, "Arefe Günü Çalgısı" geleneği 5 yıldır büyük bir coşkuyla devam ediyor. Müzisyenlerin Balkan ezgilerini seslendirdiği etkinlik, mahallede bayram havası estirirken izleyenlere de keyifli anlar yaşatıyor.

Kısa adı MAK-GÖÇ olan Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin eski başkanlarından Eyüp Deniz, gelenekle ilgili yaptığı açıklamada, "Memleketimizdeki geleneği dernek başkanı olduğum dönemde Manisa'da Balkan Göçmenlerinin yoğun yaşadığı Malta semtinde yaşatmaya başlamıştık. Başkanlığı bıraktıktan sonra da geleneği Balkan müziğinin Manisa'daki isimleri sağ olsunlar yaşatmaya devam ediyorlar. Bayramı bu gelenekle karşılıyoruz" dedi.

Mahallede bir araya gelen müzisyenler, Balkan şarkılarını seslendirerek mahalle sakinlerine de bayram coşkusu yaşatıyor.

İzmir'de 30 yıldır sürdürülüyor

Balkan müziğinin Manisa'daki usta sanatçılarından Erşan Hürman, "Yaklaşık 30 yıl önce İzmir Çamdibi'nde değerli ustalarımız rahmetli Nevzat Matracı, Ekrem Destan ve Ali ustamız arefe günü kahveye gelir çalgılarıyla yöre nağmelerini çalarak geleneği yaşatırlardı. İzmir'de Balkan Göçmenleri de fazla, diğer ilçelerden de sanatçılar gelerek Arefe Günü Çalgısı geleneğine destek verip her bayram arefesinde çalmaya başladılar. İzmir'de 30 yıldır süren bu geleneği bizde Manisa'da Eyüp başkan döneminde başladık ve son 5 yıldır her bayram arifesinde Balkan göçmenlerinin çok olduğu Malta'da müzisyenler bir araya gelerek geleneği yaşatıyoruz. Elimizden geldiği kadar da bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.