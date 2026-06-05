Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Manisalıları mest etti - Son Dakika
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Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Manisalıları mest etti

Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Manisalıları mest etti
05.06.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
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Manisa Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konser verdi, yazar Deniz Erbulak roman yazarlığını anlattı. Geleneksel el sanatları atölyeleri ve çocuk etkinlikleri de yoğun ilgi gördü.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde müzik, edebiyat ve geleneksel sanatlar aynı programda buluştu. Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konseri dinleyicilerden yoğun ilgi görürken, yazar Deniz Erbulak roman yazarlığının inceliklerini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde de birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverleri ağırlamayı sürdürdü. Konserlerden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programlar yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda sahne alan Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, geniş repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Konserde "Autumn Leaves", "Besame Mucho", "What a Wonderful World", "Papatya Gibisin", "Samanyolu" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi eserler seslendirilirken, farklı dönemlerden seçilen parçalar salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Festivalin edebiyat ayağında ise yazar Deniz Erbulak, "Roman Yazmanın Yolculuğu" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlık serüvenini ve roman oluşturma süreçlerini paylaşan Erbulak, özellikle genç katılımcılarla kitapların hayat üzerindeki etkileri ve okuma alışkanlıkları üzerine sohbet etti.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenen Manisa Bezi ve Bıçakçılık Atölyeleri'nde geleneksel el sanatları tanıtılırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü gün boyunca çocukları eğitici ve eğlenceli etkinliklerle buluşturdu.

Program kapsamında ayrıca "Philadelphia'dan Alaşehir'e: Kültürel Mirasın İzinde" video gösterimi ile "Sinema Yollarda" etkinliği de gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Manisalıları mest etti - Son Dakika

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