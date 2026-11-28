AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa'nın Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve tarihin en önemli antik yerleşimlerinden biri olan Aigai Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak kentin turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin'den bilgiler aldı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, kentin tarihi ve kültürel mirasına yönelik incelemeleri kapsamında Aigai Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin ile bir araya gelen Milletvekili Arınç, kazı alanını inceleyerek yürütülen arkeolojik çalışmalar, ortaya çıkarılan eserler ve kentin tarihi dokusu hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Görüşmede; antik kentin geliştirilmesi, tarihi mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla atılabilecek adımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "AK Parti Manisa Milletvekilimiz Mücahit Arınç'ın Aigai Antik Kenti ziyaretinden memnuniyet duyduk. Aigai Antik Kenti'nin turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla yaptığımız görüşme çok kıymetli. Dünyada eşine az rastlanan bir antik kent ve bu kentin Manisa'da bulunması bizler için büyük bir şans. Kentte gerçekleştirmek istediğimiz projeler hakkında da vekilimize bilgilendirmelerde bulunduk. Manisalı vekilimize antik kente gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle birlikte kentte yürütülen çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

"Hepimize önemli görevler düşüyor"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Aigai Antik Kenti'nin hem Manisa hem de dünya tarihi açısından taşıdığı eşsiz değere dikkat çekti. Kazı çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Arınç, "Tarihimizin en eski izlerine rastladığımız, ayrıca Manisa Müzesine en kıymetli eserlerin kazandırıldığı Aigai Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu eşsiz mirasın hem korunması hem de buraya olan ilginin artırılması amacıyla hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle Tanrıça Hestia heykelinin dünyada sadece Aigai'de çıkarılması da kentin arkeolojik ve tarihi önemini açıkça gözler önüne seriyor. Kazı Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Sezgin'den kentle ve yürütülen çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri aldık. Bölgenin korunmasıyla beraber turizm değerinin artırılması için yapılacakları en yetkili ağızdan dinledik, notlarımızı aldık. Aigai Antik Kenti'nin ve bölgemizin hem ülke hem de dünya turizminde daha fazla yer etmesi, hak ettiği ilgiyi görmesi için ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, antik kentteki kazı alanlarında yapılan incelemelerin ardından sona erdi.