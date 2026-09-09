Manisa'nın kurtuluşunun 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konser verdi
Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Semicenk sahne aldı. Konserde alanı dolduran müzikseverler, Semicenk'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte şarkıcı Semicenk konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Semicenk, şarkılarını seslendirdi.
Alanı dolduran müzikseverler, Semicenk'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA
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