Manisa Sarıgöl\'de Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü için çelenk sunma töreni yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve ilçe protokolünün katıldığı törende, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Sarıgöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Sarıgöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.