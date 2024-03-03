Manisa Şifalı Otlar Festivali'nin ikincisi Şehzadeleler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirildi.
Festival kapsamında tarihi handa kurulan stantlarda sarmaşık, kuşkonmaz, şevketibostan, ısırgan, kuzukulağı, ebegümeci, sığırdili, karabaş otu, hardal, kapurcak, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, festivalde yaptığı konuşmada, Manisa'nın bir "şifa ve tarih şehri" olduğunu belirterek, başlattıkları festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade etti.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da sağlıklı ve doğal beslenmenin bütün dünyada gündemde olduğunu belirterek, "Sentetik ilaçlar bir şeyi tamir ederken, öbür tarafı bozan ilaçlardır. Yan etkileri çok fazla olan ilaçlardır. Bir doktorun karşısında bunu söylemek cesaret ister ama ilaç kullanmamayı, mümkün olduğunda doğal yollarla tedavi olmayı tavsiye ederler. Ben bu yaşıma geldim, bunu öğrendim ama biraz geç öğrendim." dedi.
Festival koordinatörü Muzaffer Yurttaş ise Anadolu'da 12 bin tür şifalı bitki yetiştiğini, bu türlerden 4 bininin ise sadece Türkiye'de görülen endemik tür olduğunu aktardı.
Yurttaş, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Her bahar başlangıcında şifalı otlarımızı tanımak, doğadan toplayıp halkımıza öncülük etmek, çevremize ve doğamıza sahip çıkmak için gelecek yıllarda da festivallerimize devam edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından stantlar ziyaret edildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Manisa Şifalı Otlar Festivali İkinci Kez Gerçekleştirildi - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce’yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Tersanesi içinde konumlandırılan İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tersaneyi restore ettiklerini ve kamusal bir yaşam merkezi haline getirdiklerini belirtti. Müze, performans sanatları merkezi, sergi alanları ve restoran gibi sosyal mekanlarıyla hizmet verecek.
Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker ile İstanbul Kitapçısı'nda bir söyleşi gerçekleştirdi. 'Büyüt Hayallerini' projesi ve 'İlham Veren Adımlar' kitabı hakkında bilgi verildi.
Sakarya'da Dünya Ressamlar Günü kapsamında özel çocuklar, renkli boyaları damlatma tekniğiyle kumaşa işleyerek rengarenk eserler ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, özel çocukların toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlandı. Öğrenciler, Jackson Pollock'un eserlerinden ilham alarak kendi hayal dünyalarındaki manzaraları kumaşa döktü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Gelişim Merkezi'nde özel çocuklar, Dünya Ressamlar Günü'nde damlatma tekniğiyle renkli bir eser oluşturdu.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümünün 100. yıl dönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser düzenleyecek. Konserde orkestranın şefliğini İtalyan Massimiliano Caldi yapacak ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Ceren Aydın, Puccini'nin seçilmiş operalarından aryalar seslendirecek. Konser 8 Mart'ta saat 20.00'de başlayacak.
Bayburt'ta yaşayan marangoz ustası Ömer Keleş, baba ocağını restore ederek kültür evine dönüştürdü. Evde bin adetin üzerinde antika ve nostaljik eşya sergileniyor. Keleş, bu işi kendi imkanlarıyla yaparken, Bayburtlu yetkililerden manevi destek bekliyor.
Arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Gürses'in sevenleri, mezarın etrafına asılan posterlerle birlikte atkılarla mezarlığa geldi. Anmada hayır lokması, simit ve lokum dağıtılırken Adana'nın ünlü acılı ütü tostu yapıldı. Gürses'e benzeyen kişiler de törene katılarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Bursa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Bayburt'a dönen marangoz ustası Ömer Keleş, baba ocağını kültür evine çevirdi. Kendi imkanlarıyla restore ettiği evde binlerce antika ve nostaljik eşyayı sergileyen Keleş, turistlerin ilgisini çekiyor. Keleş, antika tutkusunu kazancının yarısını bu eşyalara harcayarak sürdürüyor. Bayburtlu yetkililerden manevi destek bekleyen Keleş, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak amacıyla bu işe devam etmek istediğini belirtiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği AntTalks etkinliği kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluştu ve yerel yönetim geleneği konusunda söyleşi gerçekleştirdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi ile düzenlenen resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, sergiye katılanları tebrik etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?