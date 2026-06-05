Lise öğrencilerinin düzenlediği ecdat şenliği büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin düzenlediği ecdat şenliği büyük beğeni topladı

Lise öğrencilerinin düzenlediği ecdat şenliği büyük beğeni topladı
05.06.2026 10:09  Güncelleme: 10:12
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 3. Osmanlı Şenliği’nde ecdat rüzgarı esti. Divan-ı Hümayun canlandırması, Hacivat-Karagöz gösterisi, ebru ve hat sanatı sergisi ile okçuluk etkinliği katılımcılardan tam not aldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Osmanlı Şenliği" büyük ilgi gördü. Etkinlikte adeta ecdat rüzgarı esti.

Manyas Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen şenlikte, protokol üyeleri ve misafirler Balıkesir Altıeylül Belediyesi bandosunun çaldığı marşlarla karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Hayriye Başaran selamlama konuşması yaptı. Gecede öğrenciler tarafından Divan-ı Hümayun canlandırması ve Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Öğrencilerin Osmanlı dönemine ait eserleri seslendirdiği etkinlikte; ebru, hat sanatı ve döneme ait kıyafetlerin yer aldığı sergi gezildi. Şenliğe katılan Bursa Okçuluk Kulübü sporcuları da davetlilere okçuluk sporu hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte konuşan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, "Osmanlı'nın kültür ve sanatını bu gecede bizlerle buluşturan öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel ve anlamlı bir gece oldu. Osmanlı Devleti'nin esintilerini yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

Geceye; Kaymakam Mustafa Salih Bayram'ın yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Muhammed Burak İş, Hakim Hakan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Şenlik, misafirlere keşkek ikram edilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Lise öğrencilerinin düzenlediği ecdat şenliği büyük beğeni topladı - Son Dakika

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