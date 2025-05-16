Mardin 2. Kitap Fuarı Açıldı

MARDİN'de Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 2'nci Kitap Fuarı, törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarının ikincisi, 13 Mart Mahallesi'nde kurulan Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı. 10 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak fuarın açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından il protokolü ve kitapseverler, alanda kurulan stantlardaki kitapları inceledi.

'MARDİN, İLİM VE İRFAN YUVASIDIR'

Fuar alanında açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, çocukların kitap okumasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Mardin'imizin ilk fuar alanında 2'nci kitap fuarını düzenliyoruz. Türkiye'deki yayınevlerimiz 67 stantta vatandaşlarımızla, öğrencilerimize, hemşerilerimize kitaplarını sergiliyorlar. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çocuklarımızın kitap okuması, kitapla temas kurması çok çok önemlidir. Çocuklarımızın hem özel hayatlarında kendilerini ifade edebilmeleri için kelime hazinelerinin gelişmesi için yeni yeni bilgilerle tanışmaları için hem de önümüzdeki yıllarda sınav başarısını olumlu etkilemesi açısından kitap okuma çok çok önemlidir. Kitap okuma konusunda çok şükür çok güzel bir miras alıyoruz aslında. Mardin, bir ilim bir irfan yuvasıdır. Dolayısıyla bizler de atalarımızın, büyüklerimizin bize miras bıraktığı bu emaneti sahip çıkacağız inşallah. Bizler de kitap okuyacağız, ilim irfanla hemhal olacağız. Çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandıracağız. Çocuklarımızla birlikte kitap okuyacağız dedi.Öğrencilerini fuara getiren İpekyolu Kız Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Adnan Çevik, öğrencilerine kitap okumanın önemini anlatmak ve kitaplarla buluşturmak için buraya geldiklerini söyledi. Öğrencilerden Beritan Yılmaz ise fuarın çok güzel olduğunu ve faydalı birçok kitabı burada bulduğunu ve herkesin buraya gelmesi gerektiğini belirtti. Kitapevi Yayıncısı Fazile Aslan, kitap fuarları gibi etkinliklerin özellikle öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu söyledi.