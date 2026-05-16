Mardin'de "3. Kitap Fuarı" kapılarını açtı - Son Dakika
16.05.2026 18:41  Güncelleme: 18:44
Mardin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, 56 yayınevi ve 50 stantla kitapseverlerle buluştu. Vali Akkoyun, öğrencilere 10 bin adet 200 lira değerinde kitap çeki dağıtılacağını duyurdu.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Mardin Kitap Fuarı", kitapseverlerin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

Artuklu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 2 bin 500 metrekarelik kapalı fuar alanında gerçekleştirilen fuarda, 56 yayınevi ve 50 stant yer aldı. Binlerce çeşit kitap, 16-24 Mayıs tarihleri arasında okuyucularla buluşacak. Fuarın açılışında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Kitap Fuarı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek tüm vatandaşları fuara davet etti.

Öğrencilerin derslerinin yanı sıra kitap okuma alışkanlığı kazanmasının önemine dikkat çeken Akkoyun, ailelere de çocuklarıyla birlikte kitap okumaları çağrısında bulundu. Akkoyun, hafta sonları öğrencileri desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitap çeklerinin dağıtıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin özellikle tatil döneminde kitap okumalarını teşvik etmek ve sağlamak, destek olmak amacıyla 10 bin adet kitap çekini öğrencilerimize, ücretsiz olarak veriyoruz. Her bir çek 200 lira değerinde. Öğrencilerimiz bizlerin vermiş olduğu bu çeklerle ücretsiz olarak kitaplarını alacaklar. Ümit ediyorum yaz döneminde öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığının gelişmesi noktasında faydalı olur" dedi.

Açılış törenine, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

