Mardin'de 1. Kitap Fuarı düzenlendi
MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 125 yayınevi ve 65 yazarın katılım sağlayacağı 1. Kitap Fuarı düzenlendi.
19- 28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Mardin Valiliği 1.Kitap Fuarına 65 yazar, 125 yayınevi ve marka katılacak. 20 konferans ve söyleşi, 2 şiir, 1 müzikal oyun sahnede yer alacak ve imza programlarıyla yazarlar kitap severlerle buluşacak. Fuarda, 60 stant bulunacak ve binlerce kitabın satışı gerçekleşecek.
Kitap Fuarı açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte, öğrencilere ve gençlere hayırlı olmasını diledi.
İlk kez düzenlenen kitap fuarı açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Akkoyun, "Kıymetli yazarlarımıza, tüm kitapseverlere, Mezopotamya'nın kalbi hoşgörü ve medeniyetler şehri Mardin'e hoş geldiniz diyorum. İçinde bulunduğumuz 2 bin metrekarelik fuar alanını Mardin'e kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Fuar alanımız ilk olarak kitap fuarı olarak gerçekleşti. Bu çok önemli. Kitap okumanın önemine değiniyoruz. Kitap okumak hafızayı güçlendirir, kelime haznesini güçlendir kendini ifade etmeyi güçlendir, uyku ve yaşam kalitesini arttırır. Yayınevlerine teşekkür ederim. Yazarlarımıza da teşekkür ediyorum, 10 gün boyunca devam edecek olan fuarımızda söyleşi, panel ve imza günlerimiz olacak. Bunlar da şehrimizin kültür ve gelişimine katkı sağlar diye ümit ediyorum" dedi.
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