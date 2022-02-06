Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 2 inek su birikintisinden içmek isterken buradaki bataklığa saplandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Midyat Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından inekleri bulundukları yerden çıkarttı.
Kurtarılan inekler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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