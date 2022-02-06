Üye Girişi
Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika

Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

06.02.2022 19:45

Mardin'in Midyat ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 2 inek su birikintisinden içmek isterken buradaki bataklığa saplandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Midyat Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından inekleri bulundukları yerden çıkarttı.

Kurtarılan inekler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı
Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı
Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

YORUMLAR
500

İtfaiye, Midyat, Mardin, İnek, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 20:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement