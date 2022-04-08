Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı

08.04.2022 12:52

Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 177'nci yıldönümü münasebetiyle Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde fotoğraf ve Nesrin Cihaner el sanatları sergisi açtı.

Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı

MARDİN - Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 177'nci yıldönümü münasebetiyle Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde fotoğraf ve Nesrin Cihaner el sanatları sergisi açtı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut tarafından ziyaret edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da polis teşkilatının 177'nci yıldönümünü kutladıklarını belirten Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, "Bu kutlamalar çerçevesinde hem halkımıza dokunmak hem de halkımızın sempatisini kazanmak amacıyla polislerimizi, görevlilerimizin yıl içerisinde yaptıkları uygulamaları, aktiviteleri, fotoğraf sergisinde, hiçbir şart ve koşullar bizi engellemeden halkımıza hizmet vermeyi şiyar edinmiş bir teşkilat olarak onları da resmettik, göstermeye çalıştık. Serginizin amacı polis teşkilatında çalışan arkadaşlarımızın hangi koşullarda neler yaptığını bir nebze de olsa halkımıza göstermek ve halkımızın güvenini tazelemek içindi. Emniyet teşkilatının kuruluş haftası dolayısıyla bu aktivitelerimiz den biriydi sadece. Bunun yanında bugün saat 15.00'te Nuhoğlu Camii'nde Mevlid-i Şerif törenimiz var. O da tüm halkımıza açık. Tüm halkımız davetlidir. Şehit aileleri ve yakınlarına iftar yemeği verdik. Bu cumartesi ve pazar günü dahil olmak üzere devam edecek ve pazar günü final olarak bitireceğiz" dedi.

Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı
Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı
Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı

YORUMLAR
500
Son dakika: Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında şehitlik ziyareti Son dakika: Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında şehitlik ziyareti Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü

Polis Haftası, Mardin, Polis, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement