Mardin'deki Uluköy Mağarası'nda 350 bin yıllık buluntular bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mardin'deki Uluköy Mağarası'nda 350 bin yıllık buluntular bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Uluköy Mağarası'nda yapılan arkeolojik kazılarda 350 bin yıllık buluntular elde edildi. Mağarada yapılan kazılarda Paleolitik Dönem'in ardından Alt Paleolitikten Orta Paleolitik Dönem'e geçişin izlerini taşıyan bulgular tespit edildi. Buluntular, Mardin Müzesi bünyesinde analiz edilmek üzere temizleniyor. Mağara, bölgede yapılan tek mağara kazısı olma özelliği taşıyor ve bölgenin tarihine ilişkin önemli verilerin tespit edilmesini sağlıyor.

01.07.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı dönemlere ait birçok tarihi kalıntı ve taş evin bulunduğu Gurs Vadisi'ndeki Uluköy Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda 350 bin yıllık buluntular elde edildi.

Mardin'e 20 kilometre uzaklıkta, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim gören, tarihi kaleler, köşkler, türbeler, camiler, hanlar ve kilise kalıntıları ile taş evlerin yer aldığı vadideki Uluköy Mahallesi'nde bulunan mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kurtarma kazılarının ikinci sezonu tamamlandı.

Geçen yıl Paleolitik Çağ'a (Kaba Taş Devri) ait çakmak taşından yapılan çok sayıda kesici ve delici alet ile yonga bulunan 23 metre uzunluğa, 16 metre derinliğine sahip mağarada bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Öğretim Üyesi Dr. Eşref Erbil'in bilimsel danışmanlığında, Kızıltepe Kaymakamlığının desteğiyle gerçekleştirilen kazıda yaklaşık 4 metre kalınlığa sahip arkeolojik dolguya ulaşıldı.

MAÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş, Antropoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi Dr. Çağdaş Erdem, Antropolog Dr. Birkan Gülseven, Araştırma Görevlisi Bahattin İpek, Arkeolog Mehmet Şan ve gönüllü öğrencilerin titizlikle yürüttüğü kazılarda Paleolitik Dönem'in ardından bu yıl Alt Paleolitikten Orta Paleolitik Dönem'e geçişin izlerini taşıyan bulgular tespit edildi.

Ulaşılan silahlar, kazıyıcılar, insanların avladıkları hayvanlara ait kemik kalıntılarının Mardin Müzesi bünyesinde kurulan restorasyon konservasyon ve analiz laboratuvarında uzmanlar tarafından temizlenerek analizleri yapılıyor.

"Mağaranın en erken yaşı 350 bin yıl"

Kazının bilimsel danışmanı Dr. Eşref Erbil, AA muhabirine, Gurs Vadisi'ndeki Uluköy Mağarası'nın 2 yıl önce Doç. Dr. Ergül Kodaş'ın bölgede yaptığı yüzey araştırmasında keşfedildiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Mardin Müze Müdürlüğünün başkanlığında 2 sezondur bu alanda kurtarma kazıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Erbil, bu sezon yürüttükleri kazılarda, yaklaşık 4 metrelik arkeolojik dolguya ulaştıklarını belirtti.

Elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda Epipaleolitik, Üst Paleolitik, Orta Paleolitik ve Alt Paleolitikten Orta Paleolitik Dönem'e geçişi yansıtan bulgularla karşılaştıklarını anlatan Erbil, uzunluğu 23 metre ve derinliği 16 metre olan mağarada, şimdilik 5 metrekarelik bir alanda kurtarma kazısı yürüttüklerini söyledi.

Erbil, bu 5 metrekarelik alanın hemen üstünde yoğun bir tahribat olduğunu dile getirerek, buradaki arkeolojik verinin bir an önce kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Kemiklerin hangi hayvan türlerine ait olduğu araştırılacak

Tahribatın yoğun ve büyük boyutlu olması nedeniyle mümkün olan en kısa sürede en doğru veriyi alabilmek adına mağarada iki dönemdir sistemli kazılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Erbil, şunları kaydetti:

"Küçük sondaj niteliğinde kazılar gerçekleştirdik ve ana kayaya ulaşarak mağaranın tüm kültürel tabakalanmasını ortaya çıkarmış olduk. Yontmataşlar, bu yontmataşlardan ürettikleri silahlar, kazıyıcılar, insanların avladıkları hayvanlara ait kemik kalıntıları elimize geçti. Bunların çoğunluğu otçul hayvanlara ait. Bunların hangi hayvan türlerine ait olduğu önümüzdeki günlerde uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla ortaya çıkarılacak. Tekno-tipolojik açıdan söz konusu seviyeler yaklaşık 350 bin yıl öncesine dayanıyor."

Mağarada bölgenin tarihine ilişkin önemli verilerin tespit edildiğine dikkati çeken Erbil, Uluköy Mağarası'nın kuzey Mezopotamya'da kazı çalışması yapılan tek mağara olduğunu vurguladı.

Erbil, şunları söyledi:

"Bölgede yaptığımız yüzey araştırmalarında Paleolitik Çağ'a ait kanıtlar buluyorduk ancak bunları bir arkeolojik dolgu içerisinde tabakalı olarak bulmak çok önemli. Burada yapacağımız yaşlandırma çalışmaları avcı toplayıcı insan faaliyetlerini daha iyi anlamamıza olanak sağlayacak."

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök de geçen sene Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, bunun kentte yürütülen tek mağara kazısı olduğunu belirtti.

"Burası Gurs Vadisi ile bütünleşik bir alan. Vadiyi halkımız sık kullanıyor." diyen Gök, bulunacak eserlerle bu alanın yeni bir destinasyon olmaya aday olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Müzesi, Arkeoloji, Kızıltepe, Uluköy, Mardin, Orta, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'deki Uluköy Mağarası'nda 350 bin yıllık buluntular bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'deki Uluköy Mağarası'nda 350 bin yıllık buluntular bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement